Чому казати "лікуючий лікар" неправильно? Ось, як сказати це українською

За словами мовознавця, російське словосполучення "лечащий врач" в Україні вже давно перетворили у "лікуючий лікар" і воно вже сильно вкоренилося у нашому мовленні. Однак його можна легко замінити милозвучними українськими відповідниками.

"Часто запитують, який український відповідник сполуки "лечащий врач". Відповідаю: саме формулювання "лечащий врач" - це масло масляне. І так же ж зрозуміло, що лікар лікує, а не, скажімо, танцює чи співає. Тому російську сполуку "лечащий врач" передаємо одним словом "лікар", - пояснив Олександр Авраменко.

Він додав, що якщо вам все ж таки хочеться якось означити лікаря, який вас лікує, то варто сказати "особистий лікар" або ж "персональний лікар". Зараз все частіше можна почути й інше словосполучення - "сімейний лікар".

Крім того, мовознавець пояснив, як казати правильно - лікар або доктор.

"Доктор – це науковий ступінь. Наприклад, доктор філософських наук, доктор фізико-математичних наук або доктор медичних наук. Отже, у лікарнях працюють не доктори, а лікарі", - зазначив Авраменко.

Також не варто забувати, що слово "лікарша" - це фемінітив з відтінком зневаги. Тому варто казати "лікарка" або "пані лікар".