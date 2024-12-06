З малої чи великої літери? Як правильно писати назви державних свят
Коли ми говоримо про свята, то великого значення не має їх правопис. Але для правильного написання назв державних свят необхідно знати основні правила, бо постійно виникають суперечки - які слова пишуть з великої літери, а які з малої.
Як потрібно писати назви державних свят і коли потрібно використовувати велику та малу першу букву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.
День вчителя, Новий рік, День Незалежності, день святого Миколая - як правильно писати назви цих свят за правилами?
"Приватні свята пишемо з малої букви. Наприклад: день народження. А ось з державними святами - інакше. Якщо назва складається з двох або більше слів, то тільки перше слово треба писати з великої букви. Наприклад: День учителя, Новий рік, День пам'яті та примирення", - пояснює мовознавець.
Але з цього правила є й виключення, де велику букву потрібно писати не тільки у першому слові.
"Є три великих державних свята, у яких усі слова пишуться з великої літери: День Конституції, День Соборності, День Незалежності", - зазначив Олександр Авраменко.
Він додав, що є ще один нюанс у написанні "дня народження".
"Фразу "З Днем народження!" зазвичай пишемо з великої літери. Та насправді слово "день" потрібно писати з малої - "З днем народження!"- додав експерт.
Однак якщо ви хочете продемонструвати свою особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом у вітальній листівці чи соціальних мережах написати слово "день" з великої букви. У такий спосіб виявите повагу до цієї людини.
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