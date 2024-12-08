Почему говорить "лікуючий лікар" неправильно? Вот, как это сказать на украинском

По словам языковеда, русское словосочетание "лечащий врач" в Украине уже давно превратили в "лікуючий лікар" и оно уже сильно укоренилось в нашей речи. Однако его можно легко заменить благозвучными украинскими аналогами.

"Часто спрашивают, какой украинский аналог соединения "лечащий врач". Отвечаю: сама формулировка "лечащий врач" - это масло масляное. И так же понятно, что врач лечит, а не, скажем, танцует или поет. Поэтому российское соединение "лечащий" врач" передаем одним словом "врач", - объяснил Александр Авраменко.

Он добавил, что если вам все же хочется как-то определить врача, который вас лечит, то стоит сказать "особистий лікар" или же "персональний лікар". Сейчас все чаще можно услышать и другое словосочетание - "сімейний лікар".

Кроме того, языковед объяснил, как говорить правильно - "лікар" или "доктор"

"Доктор - это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук. Следовательно, в больницах работают не доктора, а "лікарі", - отметил Авраменко.

Также не стоит забывать, что слово "лікарша" - это феминитив с оттенком пренебрежения. Поэтому стоит говорить "лікарка" или "пані лікар".