Чому Каньє Вест змушує своїх дівчат носити відверті вбрання: його колишня розкрила причину

В першу чергу американська модель, яка перебувала у стосунках з репером з 2008 по 2010 рік наголосила, що саме Вест обирає одягати своїх жінок у відвертий одяг.

"Він робив те саме зі мною та Кім (Кардаш'ян - ред)", - зауважила Роуз.

За словами моделі, Каньє подобається, коли інші чоловіки звертають увагу на його жінку.

"Він хоче, щоб його дівчина чи дружина були найбажанішими в кімнаті, в яку заходять", - пояснила Ембер.

Ембер Роуз у подкасті Club Shay Shay (скриншот)

Пригадуючи стосунки з Каньє Вестом, модель шкодує, що велася на маніпуляції чоловіка та відверто вдягалася. Вона думала, оскільки він купує речі й каже, що так стильно, то варто прислухатися. Проте почувалася дівчина некомфортно й навіть намагалася протестувати.

"Якщо подивитися на старі фото, де я зустрічаюся з Каньє, але виходжу сама, то на мені завжди його речі", - пригадала модель.

Ембер "ненавиділа виглядати, як розпусниця", тому за відсутності коханого віддавала перевагу комфортному одягу. Так, переважно носила мішкуваті джинси, футболки та великі куртки.

"Я протестувала, коли він був відсутній, і брала речі з його гардероба", - поділилася модель.

Вона також згадала, коли сама була змушена вдягнути "голу" сукню, як Б’янка Цензорі на Ґреммі 2025. Дівчина плакала, сварилася, але репер переконав, що так буде модно. Тоді її "розірвали" в мережі за вихід у відвертому наряді.

Зірка додала, що зараз не вирішила б одягнути такий наряд.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі на Ґреммі 2025 (фото: GettyImages)

Нагадаємо, кохання Каньє Веста та Б'янки Цензорі розпочалося у 2023 році. Пара швидко стала предметом обговорення публіки, адже кожен їхній вихід запам'ятовувався якоюсь витівкою. Наприклад, якось закоханим заборонили з'являтися на човнах та кататися в Італії через їхню надмірну пристрасть, яка потрапила в об'єктиви камер. Найчастіше репер вражав образами своєї обраниці, яка виходила в люди майже оголеною. І хоча сам Вест заявляє, що пишається сміливістю Цензорі, користувачі та інсайдері впевнені, що подібне ставлення чоловіка не зіграє їхньому коханню на руку. Ба більше, уже ходять чутки про розставання пари.

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