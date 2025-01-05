Від восьми і більше: топ-5 зірок з найбільшою кількістю дітей

Деякі знаменитості не лише блискуче реалізують себе в кар'єрі, а й є відданими батьками, попри шалений графік.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Мела Гібсона, Клінта Іствуда та ще три зірки, які мають найбільшу кількість дітей.

Едді Мерфі

У 63-річного актора десятеро дітей, народжених від п’яти різних жінок. Його первісток, Ерік, з’явився на світ у 1989 році від стосунків з Полетт Макнілі. У 1990-му Тамара Худ подарувала йому другого сина, Крістіана. Згодом Мерфі одружився з моделлю Ніколь Мітчелл, яка народила йому п’ятьох дітей: дочок Шейн, Бріа, Золу, Беллу та сина Майлза.

Після розлучення актор мав стосунки з Мелані Браун, відомою як учасницею гурту Spice Girls. Від цього союзу народилася дочка Енджел Айріс. Проте батьківство Мерфі підтвердив лише після проведення ДНК-тесту. Хоч він і не брав участі у вихованні дитини, виплатив Мелані 7 мільйонів фунтів.

Едді Мерфі зі всіма дітьми (фото: instagram.com/bria_murphy)

У 2018 році актор одружився з моделлю Пейдж Батчер. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: дочка Ізі Уна (травень 2016 року) та син Макс Чарльз (листопад 2018 року), який став десятою дитиною зірки.

До слова, деякі з дітей Едді пішли його шляхом у кіноіндустрії. Наприклад, його дочка Бріа Мерфі зіграла разом із ним у бойовику "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф".

Клінт Іствуд

94-річний Клінт Іствуд є батьком восьми дітей, старшому з яких вже виповнилося 70, а наймолодшому - лише 20 років. Ще на початку 1950-х, коли Іствуд не був відомий, у нього стався короткий роман, результатом якого стала поява на світ дочки Лорі Мюррей. Проте її мати вирішила віддати дівчинку до дитячого будинку, не розповівши Іствуду про дитину.

Лише через багато років Лорі дізналася, хто її біологічний батько, і встановила з ним контакт. У 2018 році на прем’єрі фільму "Наркокур’єр" Іствуд уперше офіційно з’явився разом із дочкою, якій на той час було вже 64 роки.

Клінт Іствуд з дітьми (фото: instagram.com/alison.e.wood)

Одним із найтриваліших романів Іствуда став зв’язок із танцівницею Роксаною Туніс, який розпочався під час зйомок другого сезону серіалу "Сиром’яний батіг". Їхні стосунки тривали з перервами 14 років, а 1964 року у них народилася дочка Кімбер.

Згодом Клінт одружився з Меггі Джонсон, яка подарувала йому сина Кайла у 1968 році та дочку Елісон у 1972-му. Однак після розлучення з Меггі він зав’язав стосунки з бортпровідницею Жаклін Рівз, у яких народилися син Скотт (1986) та дочка Кетрін (1988).

Ім’я "серійного бабія" Іствуд закріпив за собою не просто так. На початку 1990-х він захопився актрисою Френсіс Фішер. Їхні стосунки тривали недовго, але в 1993 році у пари з’явилася дочка Франческа. Пізніше, у 1996 році, Клінт одружився з телеведучою Діною Руїз, яка була молодша за нього на 35 років. У шлюбі народилася дочка Морган.

Алек Болдуін

Старша дочка актора Алека Болдуїна, Айрленд, народилася в жовтні 1995 року в шлюбі з Кім Бейсінгер. Після розлучення Болдуїн намагався підтримувати дружні стосунки з Кім і зберегти зв’язок із дочкою.

Однак стосунки з Айрленд у певний момент настільки загострилися, що Бейсінгер подала до суду, вимагаючи тимчасової заборони на відвідування дочки та наближення до неї самої. Зрештою, після публічних вибачень Алека, Кім пом’якшила свою позицію й дозволила йому знову бачитися з донькою.

Алек Болдуін з родиною (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

У 2012 році Алек уклав свій другий шлюб із Хіларією Томас. У пари народилося семеро дітей: Кармен, Рафаель, Леонардо, Ромео, Едуардо, Люсія та Іларія.

Алек Болдуін з родиною (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Мік Джаггер

80-річний фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер є батьком вісьмох дітей. Найстаршій із них понад 50 років, а наймолодшому - шість. Вперше він став батьком, коли співачка Марша Хант народила йому доньку Керіс. Через рік у нього з’явилася друга донька, Джейд, від шлюбу з Б’янкою Джаггер.

Крім того, у музиканта є четверо дітей від американської моделі Джеррі Холл: доньки Елізабет і Джорджія, а також сини Джеймс і Габріель. Наймолодший син Джаггера, Деверо, народився від балерини Мелані Гемрік.

Мелані Гемрік, Мік Джаггер та їхній син (фото: instagram.com/melhamrick)

Мел Гібсон

Зірка фільму "Страсті Христові" Мел Гібсон вперше став батьком у 1980 році. Його первісток, дочка Ханна, народилася у шлюбі з австралійкою Робін Мур. Протягом 26 років спільного життя подружжя виховало ще шістьох дітей: близнюків Крістіана та Едварда, а також синів Вільяма, Луїса, Майло та Томаса. Після понад 20 років разом Робін у 2009 році подала на розлучення.

Після завершення шлюбу дворазовий лауреат премії "Оскар" почав стосунки з російською піаністкою та співачкою Оксаною Григор’євою. 30 жовтня 2009 року у пари народилася дочка Люсія, але вже у квітні 2010-го їхні відносини завершилися.

Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)

У 2014 році Гібсон познайомився з 26-річною письменницею Розаліндою Росс. Зустріч відбулася в Лос-Анджелесі, де Розалінда проходила співбесіду в продюсерській компанії Icon Productions. У 2016-му стало відомо про її вагітність, і в січні 2017 року пара раділа народженню сина Ларса.