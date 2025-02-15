Спокуси, обман та "Печатка нещастя": астролог розповіла, шо приховували Каньє Вест та Б'янка Цензорі

Каньє Вест та Б'янка Цензорі відомі своїми провокаційними витівками, однак нещодавно стало відомо, що продюсер та модель більше не разом . Але якими були їхні стосунки?

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що приховували Вест та Цензорі та хто з них був головним провокатором.

"В космограмі Каньє є потужний аспект, що вказує на протистояння його підсвідомості та свідомості. Це зумовлює появу в нього душевних хвилювань, незадоволеності собою та оточуючими, страждань без очевидних зовнішніх причин, стресу, егоїзму, егоцентричності та зарозумілості. Це також слугує маркером, який вказує на ймовірні проблеми з фізичним або психічним здоров’ям людини", - пояснила астролог.

"Інша конфігурація говорить про схильність робити помилки, ігнорувати реальні обставини, вдаватися до поведінкової неадекватності та фанатизму. Крім того, такий зв'язок між об’єктами космограми свідчить про можливі неврози та психози, різноманітні залежності, двозначність та двоїстість натури. Він здатен обманювати та сам ставати жертвою обману", - додала вона.

За словами Соловйової, ще один аспект змушує Веста потурати своїм примхам, поганим звичкам і пристрастям. До того ж зазначає експерт, таке розміщення астрологічних елементів вказує на нещасливий брак з жінкою, яка має порочні схильності. Б’янка Цензорі та Каньє Вест (фото: Getty Images)

А ще у Каньє "присутні вказівки на підвищену чуттєвість, нестримну розпусту, родинні проблеми, надмірну екстравагантність, невірність, випадкові зв’язки". Ця людина може навмисно створювати навколо себе конфлікти через свою нестримну агресивність і деструктивність, вважає Соловйова.

"Але, з іншого боку, в нього працює "Печатка щастя", яка підтримує його життєві сили, розширює його обрії та створює оптимальні можливості для матеріального добробуту. Найцікавіше те, що Вест взагалі не конфліктний, а ось Б'янка навпаки - людина з підвищеним ступенем конфліктності", - розповіла астролог.

На її думку, саме Цензорі була джерелом непорозумінь у стосунках з Вестом. Окрім цього, в її космограмі присутня "Печатка нещастя", яка трактується як аспект затьмареної свідомості та спокуси.

"Він наділяє людину егоїзмом, скупістю, життям, сповненим перешкодами та труднощами. Людина може замикатися в собі, втрачати здатність радіти. Така конфігурація викликає недовіру, підозрілість, розчарування, відчай, нетовариськість. Один раз приблизно на сім років в неї можуть виникати кризові ситуації. Також це - одна з вказівок або на шлюб за розрахунком, або на нещасливий шлюб, або на союз з людиною, в якої є серйозні проблеми зі здоров’ям", - зазначила експерт.

"З точки зору збитків і зиску, цей союз міг як піднести обидвох на вершини матеріальних статків, так і знищити їх фінансові перспективи. Однак Б'янка втрачала в цих стосунках набагато більше, ніж отримувала", - резюмувала Соловйова.