Почему Канье Уэст заставляет своих девушек носить откровенные наряды: его бывшая раскрыла причину

В первую очередь американская модель, которая находилась в отношениях с рэпером с 2008 по 2010 год отметила, что именно Уэст выбирает одевать своих женщин в откровенную одежду.

"Он делал то же самое со мной и Ким (Кардашьян - ред)", - отметила Роуз.

По словам модели, Канье нравится, когда другие мужчины обращают внимание на его женщину.

"Он хочет, чтобы его девушка или жена были самыми желанными в комнате, в которую заходят", - объяснила Эмбер.

Эмбер Роуз в подкасте Club Shay Shay (скриншот)

Вспоминая отношения с Канье Уэстом, модель сожалеет, что велась на манипуляции мужчины и откровенно одевалась. Она думала, что если он покупает вещи и говорит, что так стильно, то стоит прислушаться. Однако чувствовала себя девушка некомфортно и даже пыталась протестовать.

"Если посмотреть на старые фото, где я встречаюсь с Канье, но выхожу одна, то на мне всегда его вещи", - вспомнила модель.

Эмбер "ненавидела выглядеть, как распутница", поэтому в отсутствие любимого отдавала предпочтение комфортной одежде. Так, преимущественно носила мешковатые джинсы, футболки и большие куртки.

"Я протестовала, когда он отсутствовал, и брала вещи из его гардероба", - поделилась модель.

Она также вспомнила, когда сама была вынуждена надеть "голое" платье, как Бьянка Цензори на Грэмми 2025. Девушка плакала, ругалась, но рэпер убедил, что так будет модно. Тогда ее «разорвали» в сети за выход в откровенном наряде.

Звезда добавила, что сейчас не решила бы надеть такой наряд.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на Грэмми 2025 (фото: GettyImages)

Напомним, любовь Канье Уэста и Бьянки Цензори началась в 2023 году. Пара быстро стала предметом обсуждения публики, ведь каждый их выход запоминался какой-то выходкой. Например, как-то влюбленным запретили появляться на лодках и кататься в Италии из-за их чрезмерной страсти, которая попала в объективы камер. Чаще всего рэпер поражал образами своей избранницы, которая выходила в люди почти обнаженной. И хотя сам Уэст заявляет, что гордится смелостью Цензори, пользователи и инсайдеры уверены, что подобное отношение мужчины не сыграет их любви на руку. Более того, уже ходят слухи о расставании пары.

Вас может заинтересовать: