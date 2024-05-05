Почему взрослых тошнит в транспорте и как с этим можно справиться

Детей в транспорте часто укачивает и тошнит, потому что у них еще недоразвит вестибулярный аппарат. Однако и взрослых часто укачивает в машине или автобусе и начинается неприятная тошнота, значительно портящая всю поездку.

Почему это происходит и как можно с этим справиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения и советы врача Юрия Габорца в Instagram.

Почему взрослых тошнит в транспорте

По словам специалиста, взрослых может укачивать и тошнить в транспорте из-за детренированности. То есть организм получает очень много информации об изменении положений тела и сопоставляет их с тем, что он видит.

Фактически, укачивание и тошнота возникают из-за того, что вы крутите головой по сторонам, часто меняете позу при сидении, читаете книгу, смотрите внимательно на все, что происходит за окном или получаете большой объем информации другими способами.

Как справиться с тошнотой в транспорте

Юрий Габорец рекомендует в таких случаях отказаться от чтения книги или перелистывания новостей в смартфоне. Желательно не смотреть в сторону и по сторонам.

"Смотреть нужно только вперед, можно окно приоткрыть. И не путешествовать на пустой желудок. Можно съесть что-нибудь кисленькое, можно съесть печенье и пить холодную воду маленькими глотками", - советует врач.

Также он рекомендует за час до поездки принять препараты от тошноты - такие, как церукал, метоклопрамит, домрит.

"Но помните, что у них очень много побочных явлений и осложнений. Поэтому лучше перед поездкой потренироваться - это кресла-качалки, качели. И делать короткие поездки на авто. А путешествуя в автобусе - садитесь за водителем, в легковом авто - спереди, в самолете - у крыла. И старайтесь всегда получить положительные впечатления от путешествия", – советует Юрий Габорец.