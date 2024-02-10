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Захитування в транспорті. Лікар назвала 6 простих кроків, що врятують від нудоти

Субота 10 лютого 2024 20:24
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Захитування в транспорті. Лікар назвала 6 простих кроків, що врятують від нудоти Чому людей захитує в транспорті (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Пінчук

Захитування у транспорті - проблема дітей і дорослих, яка псує життя та подорожі. Втім, сімейний лікар Катерина Пінчук назвала 6 простих способів забути про нудоту та запаморочення в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram лікаря.

Як припинити захитування в машині

Пінчук радить дотримуватися певного плану дій. Аби подолати захитування, зробіть це:

  • знизьте швидкість руху
  • пересядьте на переднє сидіння
  • дивіться прямо перед собою на фіксовану точку, таку як лінія горизонту
  • не дивіться на рухомі предмети, такі як машини, що проїжджають повз
  • прикладіть до чола та потилиці щось прохолодне
  • якщо є можливість, відчиніть вікно, аби подихати свіжим повітрям.

Как справиться с укачиванием в транспорте: названы эффективные способы

Як не захитуватися в машині (фото: pixabay.com)

Що провокує захитування - не тільки проблеми з вестибулярним апаратом

За словами Пінчук, людей може захитувати від дискінезії жовчовивідних шляхів. Ця проблема проявляється у тому, що жовч "викидається" невчасно, нерегулярно і не тоді, коли це дійсно потрібно.

"Тобто під час захитування, на голодний шлунок викидається жовч, подразнює слизову оболонку шлунка і викликає нудоту. Саме тому в цьому випадку треба випити адсорбент. І дуже часто в цьому плані нудота пов'язана не з вестибулярним апаратом, а саме через жовч", - зазначила лікар.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що жінка прокинулася з величезною шишкою на пальці та була здивована, коли почула свій діагноз.

Окрім цього, нещодавно ми називали ранні ознаки раку шийки матки, які заборонено ігнорувати.

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