Чому домашній улюбленець відмовляється від корму? Ветеринар назвала 4 причини

Дуже багато сімей утримують кота або собаку у квартирі та годують, в основному, одним і тим самим кормом. Однак іноді трапляється ситуація, коли чотирилапий не хоче вживати звичну для нього їжу.

Про те, чому домашній улюбленець відмовляється від корму, розповіла ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна в своєму Instagram .

З яких причин кіт чи пес відмовляється від корму?

Хвороба

Тварина відчуває біль або може мати захворювання органів травлення, а також ротової порожнини.

Потрібно уважно поспостерігати за станом улюбленця:

спочатку огляньте ротову порожнину та перевірте, чи немає почервоніння ясен, ран, пошкоджень язика, хитаючих зубів, чужорідних предметів (трісок від палок, кісток з їжі тощо)

якщо улюбленець млявий, відмовляється від води або ж має сильну спрагу, відчуває біль в ділянці живота або сам живіт змінився в об’ємах, наявна блювота, стілець тварини змінився або відсутній - терміново зверніться до лікаря.

Стрес

Чотирилапий міг пережити сильний стрес через:

переїзд

зміну режиму

появу нового улюбленця в родині.

Змінився склад корму

Якість, склад, смак та аромат корму змінився. Таке буває, якщо виробники замінюють, додають нові компоненти або змінюють їхнє співвідношення.

Те саме стосується і змін в натуральному раціоні.

Смакові вподобання чотирилапого

В улюбленця могли змінитися смакові вподобання, через що їй набрид звичний корм. Таке найчастіше у котів та собак мініатюрних та малих порід.

В такому випадку слід проконсультуватися з дієтологом та вирішити подальші дії: