Почему домашний питомец отказывается от корма? Ветеринар назвала 4 причины
Очень многие семьи содержат кота или собаку в квартире и дают есть, в основном, один и тот же корм. Однако иногда случается ситуация, когда четвероногий не хочет употреблять привычную для него пищу.
О том, почему домашний любимец отказывается от корма, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в своем Instagram.
Почему кот или пес отказывается от корма?
Болезнь
Животное испытывает боль или может иметь заболевания органов пищеварения, а также полости рта.
Нужно внимательно понаблюдать за состоянием любимца:
- сначала осмотрите ротовую полость и проверьте, нет ли покраснения десен, ран, повреждений языка, шатающих зубов, чужеродных предметов (заноза от палок, костей из пищи и т. п.)
- если любимец вял, отказывается от воды или же имеет сильную жажду, испытывает боль в участке живота или сам живот изменился в объемах, имеется рвота, стул животного изменился или отсутствует - срочно обратитесь к врачу.
Стресс
Четвероногий мог пережить сильный стресс из-за:
- переезда
- смену режима
- появление нового любимца в семье.
Изменился состав корма
Качество, состав, вкус и аромат корма изменились. Такое бывает, если производители заменяют, добавляют новые компоненты или изменяют их соотношение.
То же касается и изменений в натуральном рационе.
Вкусовые предпочтения четырехлапого
У любимца могли измениться вкусовые предпочтения, из-за чего ему надоел привычный корм. Это чаще всего у кошек и собак миниатюрных и малых пород.
В таком случае следует проконсультироваться с диетологом и решить дальнейшие действия:
- полностью сменить корм (бренд, вкус или консистенцию)
- сочетать сухой корм с влажным
- подобрать оптимальное количество лакомства
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