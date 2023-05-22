Почему домашний питомец отказывается от корма? Ветеринар назвала 4 причины

Очень многие семьи содержат кота или собаку в квартире и дают есть, в основном, один и тот же корм. Однако иногда случается ситуация, когда четвероногий не хочет употреблять привычную для него пищу.

О том, почему домашний любимец отказывается от корма, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в своем Instagram.

Почему кот или пес отказывается от корма?

Болезнь

Животное испытывает боль или может иметь заболевания органов пищеварения, а также полости рта.

Нужно внимательно понаблюдать за состоянием любимца:

сначала осмотрите ротовую полость и проверьте, нет ли покраснения десен, ран, повреждений языка, шатающих зубов, чужеродных предметов (заноза от палок, костей из пищи и т. п.)

если любимец вял, отказывается от воды или же имеет сильную жажду, испытывает боль в участке живота или сам живот изменился в объемах, имеется рвота, стул животного изменился или отсутствует - срочно обратитесь к врачу.

Стресс

Четвероногий мог пережить сильный стресс из-за:

переезда

смену режима

появление нового любимца в семье.

Изменился состав корма

Качество, состав, вкус и аромат корма изменились. Такое бывает, если производители заменяют, добавляют новые компоненты или изменяют их соотношение.

То же касается и изменений в натуральном рационе.

Вкусовые предпочтения четырехлапого

У любимца могли измениться вкусовые предпочтения, из-за чего ему надоел привычный корм. Это чаще всего у кошек и собак миниатюрных и малых пород.

В таком случае следует проконсультироваться с диетологом и решить дальнейшие действия: