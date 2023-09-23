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Почему ребенок "ничего не ест" и что с этим делать родителям

Суббота 23 сентября 2023 21:58
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Почему ребенок "ничего не ест" и что с этим делать родителям Что делать, когда ребенок плохо ест (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анна Тарасенко

Сбалансированное питание - это залог здоровья всех детей. От того, как ребенок питается в первые три года жизни, зависит здоровье. Многие родители волнуются, ведь ребенок мало ест, поэтому стоит знать обо всех причинах такого поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фармацевта Анны Тарасенко в TikTok.

Почему ребенок не хочет есть

По словам эксперта, все детки совершенно разные и в каждый период жизни ребенку нужно разное. Фармацевт говорит, если родители очень переживают, все ли хорошо с ребенком, то можно сдать общий анализ крови.

В частности, если показатели в норме, то не беспокойтесь, ведь с ребенком все хорошо.

"Потому что принято считать, что полные дети - это норма и это свидетельствует о здоровье, но на самом деле это не так", - говорится в сообщении.

Культура питания формируется в детстве. Поэтому когда сейчас девушке 20 лет и она не может похудеть, ведь привыкла есть много и нездоровую пищу. Это привычки, от которых не так легко избавиться.

Не нужно перекармливать детей, пусть они с детства учатся слышать свое тело и чувствовать, когда они голодны, а когда уже сыты.

Что делать родителям

Чрезмерная разборчивость в пище - это ухудшение качества жизни семьи.

Если проблема не в травме, которая могла привести к недружественным отношениям с едой, и не в серьезном заболевании, кардинально влияющем на аппетит ребенка, то стоит подумать об изменениях в стиле питания. А именно:

  • меньше перекусов
  • больше движения
  • больше времени на свежем воздухе
  • прислушайтесь к пожеланиям и вкусам ребенка
  • привлекайте ребенка к приготовлению и покупке еды, формируйте вместе меню, экспериментируйте с блюдами
  • никакого принуждения
  • еда не может быть наказанием или вознаграждением

Однако, если это приводит к проблемам со здоровьем ребенка, необходимо улучшить отношение к пище с помощью игр.

Кулинарные игры помогут простимулировать аппетит ребенка, а также научиться сортировать продукты, считать их. Попытайтесь определять продукты с закрытыми глазами по запаху, вкусу, прикосновению.

Также можно поиграть с ребенком в ресторан. Составьте меню, красиво накройте стол, определите кто официант, а кто посетитель.

@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #longervideos оригинальный звук - Анна Фармацевт

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