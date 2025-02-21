Почему мужчины ведут долгие переписки на сайтах знакомств, а при разговорах о встрече - исчезают?

Сидите, переписываетесь с вроде бы адекватным мужчиной: у него интересные ответы, чувство юмора, общие темы находятся легко. Но стоит только намекнуть на встречу - и он испаряется. Или соглашается, договаривается - и исчезает. Знакомая ситуация?

Почему мужчины много общаются на сайтах знакомств, но от встречи вживую убегают, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Он просто развлекается

Для некоторых мужчин сайты знакомств - это не способ найти отношения, а просто интересная игра. Переписка дает ощущение внимания, легкий флирт, подпитывает самооценку, но выходить в реальность они не планируют.

Он боится, что в жизни все будет не так идеально

В переписке можно казаться кем угодно: остроумным, харизматичным, уверенным в себе. Но в реальности страх несоответствия ожиданиям может парализовать.

"Он может переживать, что не будет таким интересным, или что ему не понравится женщина вживую", - говорит коуч.

Он не хочет серьезных отношений

Некоторые мужчины не против пообщаться, даже немного пофлиртовать, но их пугает любой намек на реальное сближение.

"Они могут даже сами предлагать встретиться "когда-нибудь", но когда дело доходит до конкретики - у них всегда появляются отмазки", - объясняет эксперт.

Он параллельно переписывается со многими женщинами

Есть такие персонажи, которые просто коллекционируют знакомства. Им нравится сам процесс, а не результат. Они ведут одновременно десять переписок, и как только женщина предлагает что-то реальное - интерес теряется.

Он не уверен в себе

Он может искренне хотеть встретиться, но стеснительность или комплексы его останавливают. Ему легче поддерживать иллюзию общения, чем решиться на реальный шаг.

У него уже есть отношения

Да, иногда мужчины на сайтах знакомств просто "отвлекаются" от своей семьи или девушки. Они не ищут реальных свиданий, им достаточно виртуального внимания.

Что с этим делать?

Если вам важно именно живое общение, а не бесконечные переписки, стоит сразу об этом говорить.

Например, спросить после нескольких сообщений: "Мы общаемся ради встречи или просто так?" Это сразу отсеет тех, кто не настроен серьезно.

"Если мужчина неделями тянет переписку, но не предлагает встречу, стоит честно спросить себя: а оно вам надо? Потому что, как показывает практика, тот, кто действительно хочет увидеться, не будет тянуть", - резюмирует Виталий Курсик.