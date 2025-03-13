Чому британці не кладуть яйця в холодильник? Ви цього точно не знали

Яйця проходять обробку

У Великій Британії яйця проходять ретельну стерилізацію перед продажем. Зазвичай виробники обробляють яйця за допомогою спеціальних методів, що включають обробку гарячою водою або розчином, що дозволяє знищити бактерії на шкаралупі. Це дозволяє значно збільшити термін їх зберігання при кімнатній температурі, без потреби в холодильнику.

В країні вважається, що набагато безпечніше зберігати яйця при кімнатній температурі, щоб запобігти утворенню конденсату, оскільки сухе яйце безпечніше, ніж вологе.

Кури в Британії проходять вакцинацію

Зазначимо, що Британія є однією з країн, які давно застосовують вакцинацію птиці проти сальмонельозу. Вакцинація була введена в 1998 році відповідно до вимог Європейського Союзу.

Основна мета вакцинації полягала в тому, щоб зменшити ризик зараження людей сальмонельозом через споживання продуктів тваринного походження, зокрема яєць та м'яса курей. Вакцинація дала значний ефект у Великобританії.

За даними Food Standards Agency, з 2008 по 2018 рік кількість випадків сальмонельозу, пов'язаних з птахами, зменшилася на 86%. Це свідчить про ефективність вакцинації та її важливість для забезпечення безпечної продукції птахівництва.

Відповідно, в Британії не потрібно мити яйця перед вживанням, тому що вони безпечні і вірогідність "підчепити" сальмонельоз мінімальна.

Вас може зацікавити