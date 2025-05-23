Почему Австрия выиграла "Евровидение-2025": эксперты назвали плюсы и минусы выступления JJ

Австрийский представитель Йоханнес Пич (JJ) еще до финала считался одним из главных фаворитов конкурса. Как отмечают режиссеры из TRI.Direction - Наталья Лобасева, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые работали над номером для Люксембурга, потенциал его выступления был виден еще на этапе нацотбора.

"На самом деле мы обратили на него внимание еще на этапе национальных отборов, как только стало известно, что именно он будет представлять Австрию. Его постановка тогда уже выглядела интересной, а клип на конкурсную песню - действительно классный. Видео получилось очень стильным, и в целом песня хорошо показывает его как артиста: разные музыкальные жанры, интересный образ, харизма", - рассказывают режиссеры.

По словам TRI.Direction, сценический номер Австрии был одним из самых профессиональных в этом году: он удачно сочетал театральность с современным визуалом, а также давал пространство артисту проявить себя как личность.

"Мы сразу отметили, что Австрия имеет все шансы на победу - и, честно говоря, совсем не удивлены, что победил именно JJ. Его номер был сильным: театральным, но в то же время современным. Они смогли сделать большую сцену не камерной, а по-настоящему масштабной, с продуманными современными решениями. При этом артист остался собой, сохранил свою индивидуальность и даже усилил ее", - отмечают авторы постановки.

Несмотря на общую силу номера, специалисты отмечают: если уж говорить о нюансах, то некоторые микроэмоции артиста могли бы прозвучать еще ярче.

"Если уж говорить очень субъективно и по мелочам, нам, возможно, немного не хватило самого артиста в кадре - хотелось больше крупных планов, его глаз, лица. Потому что номер темный, нуарный, с выразительной атмосферой - и это работает прекрасно. Но какие-то детали артиста, микроэмоции, немного "съелись". Это, конечно, если уж углубляться в нюансы", - подытоживают режиссеры.

И хотя профессионалы единодушно признают: номер JJ был сильным и технически безупречным, украинская аудитория восприняла его победу не столь однозначно.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

17 мая завершился гранд-финал "Евровидения-2025", и уже вскоре соцсети буквально взорвались возмущением.

То, что пророссийский артист из Австрии сумел завоевать главный трофей вечера - хрустальный микрофон, вызвало шквал критики среди украинцев.

Йоханнес Пич (он же JJ) победил с песней Wasted Love, которая собрала 438 баллов и покорила как жюри, так и зрителей. Часть слушателей хвалила вокал, образ и харизму исполнителя, однако многие украинские пользователи обратили внимание не на постановку, а на бэкграунд артиста.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Причиной возмущения стали открытые симпатии Иоганнеса к российской оперной диве Анне Нетребко, известной своей поддержкой путинского режима.

Исполнитель не скрывает, что именно она вдохновила его на создание конкурсного трека, а в его Instagram до сих пор можно увидеть лайки под ее постами с пророссийскими месседжами.