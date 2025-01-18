Чому 10-хвилинна прогулянка після кожного прийому їжі покращує травлення?

Травлення є життєво важливим процесом, який дозволяє організму розщеплювати їжу та засвоювати поживні речовини, необхідні для функціонування. Однак багато людей відчувають дискомфорт у травній системі після їжі. Простим і ефективним рішенням, яке привернуло увагу, є прогулянка протягом 10 хвилин після кожного прийому їжі.

Чому прогулянка після їжі така корисна, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чому прогулянка після їжі така корисна?

Річ у тому, що прогулянка після їжі допомагає стимулювати спорожнення кишечника. Легка фізична активність сприяє скороченню м’язів травного тракту, полегшуючи рух їжі через шлунок і кишечник. Це може допомогти запобігти таким проблемам, як розлад травлення та запор.

Під час ходьби ви посилюєте кровообіг у всьому тілі, включаючи травну систему. Кращий кровообіг означає, що більше крові надходить до шлунку та кишечнику, що може покращити ефективність процесу травлення та сприяти засвоєнню поживних речовин.

Після важкої їжі зазвичай відчувається важкість або дискомфорт у животі. Легка прогулянка може допомогти полегшити це відчуття, сприяючи швидшому та ефективнішому травленню. Рухаючись, органи травлення стимулюються, що може зменшити відчуття здуття живота.

Також прогулянка допомогає регулювати рівень цукру в крові.

Прогулянки після їжі також можуть позитивно вплинути на рівень цукру в крові. Помірна фізична активність допомагає клітинам використовувати глюкозу ефективніше, що може бути особливо корисним для людей з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу.