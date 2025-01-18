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Почему 10-минутная прогулка после каждого приема пищи улучшает пищеварение?

Суббота 18 января 2025 10:10
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Почему 10-минутная прогулка после каждого приема пищи улучшает пищеварение? Фото: Почему после еды надо гулять (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Пищеварение является жизненно важным процессом, который позволяет организму расщеплять пищу и усваивать питательные вещества, необходимые для функционирования. Однако многие люди испытывают дискомфорт в пищеварительной системе после еды. Простым и эффективным решением, которое привлекло внимание, является прогулка в течение 10 минут после каждого приема пищи.

Почему прогулка после еды так полезна, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Почему прогулка после еды так полезна?

Дело в том, что прогулка после еды помогает стимулировать опорожнение кишечника. Легкая физическая активность способствует сокращению мышц пищеварительного тракта, облегчая движение пищи через желудок и кишечник. Это может помочь предотвратить такие проблемы, как расстройство пищеварения и запор.

Во время ходьбы вы усиливаете кровообращение во всем теле, включая пищеварительную систему. Лучшее кровообращение означает, что больше крови поступает в желудок и кишечник, что может улучшить эффективность процесса пищеварения и способствовать усвоению питательных веществ.

После тяжелой пищи обычно ощущается тяжесть или дискомфорт в животе. Легкая прогулка может помочь облегчить это ощущение, способствуя более быстрому и эффективному пищеварению. Двигаясь, органы пищеварения стимулируются, что может уменьшить ощущение вздутия живота.

Также прогулка помогает регулировать уровень сахара в крови.

Прогулки после еды также могут положительно повлиять на уровень сахара в крови. Умеренная физическая активность помогает клеткам использовать глюкозу эффективнее, что может быть особенно полезным для людей с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа.

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