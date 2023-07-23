Чоловіки миттєво закохуються в жінок, які роблять ці три речі

Деяким жінкам дуже легко вдається закохувати в себе чоловіків. Дівчата можуть не бути супер-моделями, проте ніби володіють магією, через яку представники протилежної статі божеволіють.

Вони дозволяють чоловіку добитись їх

Жінка, яка знає, як підкорити чоловіка, не намагається його спіймати, не бігає за ним. Вона продовжує жити, начебто зовсім не думає про стосунки з ним.

Таким чином вона дозволяє йому зробити всю "роботу". Він телефонує, він планує побачення, він розраховується у кафе. Жінка це робить, бо розуміє, що чоловік закохується, коли віддає.

Вона розуміє, що чоловік має відчувати - саме він робить жінку щасливою. Якщо він відчуває, що ви цінуєте те, що він робить (коли ви приймаєте те, що він пропонує, дякуєте йому та робите йому компліменти), він буде від вас божеволіти!

Вони дозволяють чоловіку довести, чого він вартий

Як тільки чоловік починає в вас закохуватися, легко стати нетерплячою - ви хочете знати, коли у вас буде друге побачення, коли він знову зателефонує, які у нього плани.

Але жінка, яка знає, як закохати чоловіка, зберігає терпіння. Вона дозволяє стосункам розвиватись природно та поступово, бо хоче побачити, як він з усім упорається.

Вона розуміє, що він повинен домогтися її і довести, що він вартий її уваги. І дозволяє йому це зробити.

Вони демонструють свої почуття

Жінка, яка знає, як закохати чоловіка, не витрачає час, сперечаючись про те, як з нею повинні поводитися. Вона просто дає чоловіку знати, що їй подобається, а що ні.

Чоловіку важливо знати, чи він робить все правильно. Тому поділіться тим, що ви відчуваєте.

Якщо він говорить або робить щось, що викликає у вас негатив, дайте йому знати про це. Гідний чоловік буде старатись зробити все краще.