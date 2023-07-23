Мужчины мгновенно влюбляются в женщин, делающих эти три вещи

Некоторым женщинам очень легко удается влюблять в себя мужчин. Девушки могут не быть супер-моделями, однако будто обладают магией, из-за которой представители противоположного пола сходят с ума.

Они позволяют мужчине добиться их

Женщина, знающая, как покорить мужчину, не пытается его поймать, не бегает за ним. Она продолжает жить, будто совсем не думает об отношениях с ним.

Таким образом она позволяет ему сделать всю "работу". Он звонит, он планирует свидание, он рассчитывается в кафе. Женщина это делает, потому что понимает, что мужчина влюбляется, когда дает.

Она понимает, что мужчина должен чувствовать - именно он делает женщину счастливой. Если он чувствует, что вы цените то, что он делает (когда вы принимаете то, что он предлагает, благодарите его и делаете ему комплименты), он будет от вас сходить с ума!

Они позволяют мужчине доказать, чего он стоит

Как только мужчина начинает в вас влюбляться, легко стать нетерпеливой - вы хотите знать, когда у вас будет второе свидание, когда он снова позвонит, какие у него планы.

Но женщина, знающая, как влюбить мужчину, сохраняет терпение. Она позволяет отношениям развиваться естественно и постепенно, потому что хочет увидеть, как он со всем справится.

Она понимает, что он должен добиться ее и доказать, что он достоин ее внимания. И позволяет ему это сделать.

Они демонстрируют свои чувства

Женщина, знающая, как влюбить мужчину, не тратит время, споря о том, как с ней должны обращаться. Она просто дает мужчине знать, что ему нравится, а что нет.

Мужчине важно знать, делает ли он все правильно. Поэтому поделитесь тем, что вы чувствуете.

Если он говорит или делает что-то, вызывающее у вас негатив, дайте ему знать об этом. Достойный мужчина будет стараться сделать все, чтобы стать лучше.