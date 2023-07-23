ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці знаки Зодіаку найчастіше зраджують своїх коханих

Новость на русском →
Неділя 23 липня 2023 21:38
Ці знаки Зодіаку найчастіше зраджують своїх коханих Які знаки Зодіаку часто зраджують (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про чотири знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують своїх коханих. На це їх штовхають різні причини, але результат один - вони йдуть "наліво", чим руйнують свої стосунки.

Про це пише Telegram-канал Астроманія.

Перше місце: Овен

Овни дуже пристрасні, прямолінійні та емоційні. Вони вміють зачаровувати. Але лише палка пристрасть між Овном та його партнером може утримати цей знак Зодіаку від зрад.

Якщо Овен вирішить зрадити, він не стане це приховувати. Цілком можливо, він прийде і вивалить все, як є.

Друге місце: Водолій

Водолій завжди перебуватиме у пошуках нових відчуттів, емоцій, вражень та переживань.

Щоб приборкати цей бік Водолія, партнер повинен вміти дивувати і бути різноманітним. Інакше Водолію стане просто нудно і він поскаче на пошуки нових пригод.

Третє місце: Терези

Догодити Терезам не так вже й просто, адже вони часто змінюють свою думку, а також не терплять критики на свою адресу.

Утримати поруч Терезів зможе тільки сильна особистість. А якщо ні, Терези будуть зраджувати або постійно міняти своїх партнерів.

Четверте місце: Рак

Раки дуже чутливі та емоційні. Вони шанобливо і терпляче ставляться до свого партнера, але обов'язково вимагатимуть від нього такої ж взаємності та віддачі.

Якщо ж Раки не отримують те, на що вони (на їх думку) заслуговують, вони розчаровуються в партнерові і йдуть "наліво".

Раніше ми писали, як кожній жінці за знаком Зодіаку обрати ідеального чоловіка.

Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються найбагатшими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп