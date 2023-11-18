Чоловікам почали проходити штрафи за неявку у ТЦК за повісткою у Viber: що робити

Чи законними є штрафи за неявку у ТЦК за повісткою у Viber

"За неявку до ТЦК по повістці, що надіслана у Viber дійсно можна отримати штраф у розмірі 5100 грн. Розповідаю, як це діє на основі реальної справи", - каже адвокат.

Він заявляє, що ТЦК нібито направила повістку чоловікові у Viber, а той не прийшов у назначене місце та час. У військкоматі не маючи інформації, чи це дійсно номер телефону цього чоловіка і чи дійсно він отримав повістку, виписали йому штраф у розмірі 5100 грн.

"Людина про це дізналась, подала до суду і той визнав, що дії ТЦК є незаконними", - каже адвокат.

За словами Крекотня, хоча представники ТЦК наполягали на тому, що діяли законно, своїм рішенням суд став на сторону чоловіка, скасувавши постанову.

"Суд навів такі ключові позиції: позивач під час складання відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення не був присутнім та з протоколом його не ознайомлювали. У зв’язку з цим, чоловік був позбавлений можливості надати пояснення по суті правопорушення, йому не було роз`яснено його процесуальні права, не було ознайомлено з протоколом та не вручено його копію, що, на думку суду, є істотним порушенням прав позивача", - каже адвокат.

Суд наголосив, що оскаржувана постанова винесена на підставі протоколу, складеного з порушенням вимог закону. Отже, така постанова є незаконною.

"За вищезазначених обставин суд дійшов висновку, що оскаржувана постанова є протиправною, підлягає скасуванню, а провадження у справі про притягнення позивача до адміністративної відповідальності - закриттю. А знаєте, що тут найгарніше? На підставі таких постанов людей називають ухиляннями і вносять їх персональні дані у якісь бази", - говорить Крекотень.

Адвокат радить українцям, які опинились у такій ситуації не боятись відстоювати свої права й оскаржувати постанови про штраф у суді.