Чи можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК: пояснення юриста

У мережі почали поширювати інформацію про те, що чоловікам, які отримали повістку, але не прийшли у назначений час до ТЦК, блокують банківські картки. Але чи дійсно можуть до такої схеми вдаватися військкомати і чи законно це?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Чи можуть заблокувати карту за неявку до ТЦК

"А чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються", - заявляє Крекотень.

Він пояснює, як діє схема. У ТЦК вважають, що кинувши вам повістку у поштову скриньку, вони належним чином вас викликали на якийсь день та час. Відповідно, якщо ви не щодня перевіряєте скриньку, то у потрібний день ви не прийдете у центр і навіть не будете знати про повістку.

"Тоді начальник ТЦК виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Ця постанова буде незаконною, оскільки, винесена за відсутності доказів порушення, а також з порушенням права на захист особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Але у ТЦК це нікого не хвилює", - пояснює адвокат.

Для виконання постанова направляється у виконавчу службу. Виконавець відкриває виконавче провадження і блокує усі ваші рахунки.

"Дізнавшись про це, ви біжите до виконавця, там дізнаєтесь щодо причини блокування рахунку і про "порятунок". Вам кажуть заплати штраф, витрати виконавчого провадження і тоді все розблокують, а провадження закриють. І ви платите", - додає експерт.

Що робити у такій ситуації

"Я не раджу йти шляхом найменшого спротиву і просто оплатити штраф, аби лише швидше розблокувати рахунок, адже таким чином ви визнаєте свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, якого не вчиняли", - каже Крекотень.

Він радить оскаржувати незаконну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності до суду.