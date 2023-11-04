Адвокат розповів про ще одну схему, по якій чоловіки можуть виїхати за кордон

Нещодавно у мережі активно обговорювали нову схему ухиляння чоловіків від мобілізації. Згідно із нею, подружжя фіктивно розлучається й оформляє дитину на утримання батька, аби таким чином чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон. Втім, чи дійсно після цього так легко буде покинути Україну чоловіку мобілізаційно віку?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Чи може одинокий батько виїхати за кордон

Для набуття статусу "одинокий батько", необхідні два факти: не перебувати у шлюбі, а також виховувати та утримувати дитину самостійно, без участі дружини.

"Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов’язок батька щодо утримання та виховання дитини не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність у позивача статусу "одинокий батько", - наголошує адвокат.

Він пояснює, що окрім розірвання шлюбу і визначення місця проживання дитини з батьком, важливо довести факт виховання та утримання дитини самим батьком, тобто без участі дружини у житті дитини.

Які документи потрібно надати

Ось перелік документів, що можуть довести факт самостійного виховання дитини:

свідоцтво про смерть матері

рішення суду про позбавлення батьківських прав

ухвала суду про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою

рішення суду про визнання особи недієздатною або про поміщення до психіатричної лікарні для надання стаціонарної психіатричної допомоги

довідка відповідної установи про перебування матері під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі

акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі матері у вихованні дитини

довідка зі школи (садочку) про те, що матір не бере участі у вихованні дитини

"До того можна додати ще документи, які підтверджують факт ухилення матері від сплати аліментів", - каже Крекотень.

