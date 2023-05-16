Чоловік живе під водою вже 70 днів. Каже, що щасливий і додому не збирається (відео)

Проте Дітурі не просто захотів встановити рекорд, а залишитись в будиночку до 9 червня - коли проживе під водою понад 100 днів та завершить підводну місію під назвою "Проєкт Нептун 100", яка поєднує медичні та океанічні дослідження, а також освітню діяльність.

"Сьогодні я побив світовий рекорд, перебуваючи під водою. Цікавість до відкриттів привела мене сюди. Моя мета від самого першого дня полягала в тому, щоб надихати майбутні покоління, брати інтерв'ю у вчених, які вивчають життя під водою, і дізнаватися, як людський організм функціонує в екстремальних умовах", - говорить він у відео.

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Попередній рекорд було встановлено двома професорами з Теннессі - Брюсом Кантреллом та Джесікою Фейн - у тому ж місці у 2014 році. Рекорд становив 73 дні, дві години та 34 хвилини.