Мужчина живет под водой уже 70 дней. Говорит, что счастлив и домой не собирается (видео)

Тем не менее Дитури не просто захотел установить рекорд, а остаться в домике до 9 июня - когда проживет под водой более 100 дней и завершит подводную миссию под названием "Проект Нептун 100", которая объединяет медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность.

"Сегодня я побил мировой рекорд, находясь под водой. Интерес к открытиям привел меня сюда. Моя цель с самого первого дня заключалась в том, чтобы вдохновлять будущие поколения, брать интервью у ученых, изучающих жизнь под водой, и узнавать, как человеческий организм функционирует в экстремальных условиях", - говорит он в видео.

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Предыдущий рекорд был установлен двумя профессорами из Теннесси - Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн - в том же месте в 2014 году. Рекорд составлял 73 дня, два часа и 34 минуты.