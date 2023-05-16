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Мужчина живет под водой уже 70 дней. Говорит, что счастлив и домой не собирается (видео)

Мужчина прожил более 70 дней под водой (кадр с видео/Dr. Deep Sea)
Автор: Наталия Коваль

Преподаватель университета южной Флориды и офицер военно-морских сил США в отставке Джозеф Дитури прожил уже более 75 дней в находящемся на дне океана подводном домике Джулса - на глубине более 9 метров.

Историю Джозефа рассказали журналисты издания Assosiated Press.

Тем не менее Дитури не просто захотел установить рекорд, а остаться в домике до 9 июня - когда проживет под водой более 100 дней и завершит подводную миссию под названием "Проект Нептун 100", которая объединяет медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность.

"Сегодня я побил мировой рекорд, находясь под водой. Интерес к открытиям привел меня сюда. Моя цель с самого первого дня заключалась в том, чтобы вдохновлять будущие поколения, брать интервью у ученых, изучающих жизнь под водой, и узнавать, как человеческий организм функционирует в экстремальных условиях", - говорит он в видео.

По чему скучает Джозеф

Предыдущий рекорд был установлен двумя профессорами из Теннесси - Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн - в том же месте в 2014 году. Рекорд составлял 73 дня, два часа и 34 минуты.

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