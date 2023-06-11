Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

Що зображено на татуюванні

"Він заплатив 900 євро за це татуювання - воно того варте?" - запитав мастер у дописувачів.

На відео клієнт відвернувся від камери та показав спину.

Майстер позначив малюнок, як "квіти в горщику". Він складається з унікального візерунка від руки, який покривав його від плеча до попереку.

На правому плечі також було викарбувано кілька абстрактних ліній.

Декому з дописувачів татуювання нагадало "дитячий малюнок", намальований фломастерами.

У коментарях тату-майстер підтвердив, що дизайн - це картина сина клієнта.

Художник створює унікальні тату

Татуювання майстра дійсно незвичні і неповторні. Він набиває клієнтам дуже абстрактні малюнки, лінії, обриси вен, примітивні зображення квітів

Художник розповів, що його концепція була натхненна "свободою" та "красою".

Незважаючи на деяку критику, у нього багато клієнтів та вдячних відгуків.

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