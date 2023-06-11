Мужчина заплатил за тату 35 тысяч, и ему набили детские каракули на всю спину (фото)

Что изображено на татуировке

"Он заплатил 900 евро за эту татуировку - она того стоит?" - спросил мастер у подписчиков.

На видео клиент отвернулся и показал спину.

Мастер обозначил рисунок, как "цветы в горшке". Он состоит из уникального узора от руки, покрывавшего его от плеча до поясницы.

На правом плече также было набито несколько абстрактных линий.

Некоторым из подписчиков татуировки напомнили "детский рисунок", нарисованный фломастерами.

В комментариях тату-мастер подтвердил, что дизайн - это картина сына клиента.

Художник создает уникальные татуировки

Татуировки мастера действительно необычны и неповторимы. Он набивает клиентам очень абстрактные рисунки, линии, очертания вен, примитивные изображения цветов.

Художник рассказал, что его концепция была вдохновлена "свободой" и "красотой".

Несмотря на некоторую критику, у него много клиентов и благодарных отзывов.

Все скрины: tiktok.com/@mishaaaattt