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Мужчина заплатил за тату 35 тысяч, и ему набили детские каракули на всю спину (фото)

Татуировка (иллюстративная фотография: unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчина потратил на татуировку 900 евро (35 тысяч гривен). За эти деньги ему набили на всю спину картину, словно нарисованную трехлетним ребенком.

Необычной татуировкой поделился в своем TikTok мастер под ником mishaaaattt из Берлина.

Что изображено на татуировке

"Он заплатил 900 евро за эту татуировку - она того стоит?" - спросил мастер у подписчиков.

На видео клиент отвернулся и показал спину.

Мастер обозначил рисунок, как "цветы в горшке". Он состоит из уникального узора от руки, покрывавшего его от плеча до поясницы.

На правом плече также было набито несколько абстрактных линий.

Некоторым из подписчиков татуировки напомнили "детский рисунок", нарисованный фломастерами.

В комментариях тату-мастер подтвердил, что дизайн - это картина сына клиента.

Художник создает уникальные татуировки

Татуировки мастера действительно необычны и неповторимы. Он набивает клиентам очень абстрактные рисунки, линии, очертания вен, примитивные изображения цветов.

Художник рассказал, что его концепция была вдохновлена "свободой" и "красотой".

Несмотря на некоторую критику, у него много клиентов и благодарных отзывов.

Все скрины: tiktok.com/@mishaaaattt

@mishaaaattt dm me on insta for prices #tattootok #tattooedboy #tattooideasforgirls #ignoranttattoo #abstracttattoo #flowertattoo #tattooideas #berlintattoo original sound - VP Art

Раньше мы писали, как правильно ухаживать за татуировкой, чтобы потом не пришлось перебивать.

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