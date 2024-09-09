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Хамайко зізналася, як реагувала на неоднозначні пропозиції від заможних чоловіків

Понеділок 09 вересня 2024 15:35
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Хамайко зізналася, як реагувала на неоднозначні пропозиції від заможних чоловіків Валентина Хамайко (Фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Любов Блажко

Телеведуча Валентина Хамайко пригадала неоднозначні пропозиції від різних чоловіків у період, коли займалася модельною кар'єрою. Нагадаємо, у цій сфері вона почала працювати ще з 14 років, а у 2001 стала найкращою моделлю року України, отримавши приз "Чорна перлина".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк розповідає, чим вона поділилася, говорячи на тему побачень та особистого життя.

Деталі

Хамайко зазначила, що неоднозначні пропозиції від чоловіків навіть не розглядала, оскільки вони були їй не цікаві.

"Мені такі пропозиції були нецікаві. Їх було багато, але насправді не цікаво було. Я могла їхати в маршрутці додому і мені телефонував хтось із запрошенням на побачення. А я думала: "Так прикольно, взагалі мене ця людина не цікавить", - сказала вона.

Більше того, Валентина говорить, що ще тоді не розглядала для себе зустрічі із чоловіками, які говорили російською. Вона пояснила, чому мала таке ставлення.

"Мені не цікаві були російськомовні чоловіки. Тобто якщо до мене зверталися російською, мені було нецікаво. Я знала, що я з цією людиною нічого спільного не маю. Для чого мені з нею кудись йти назустріч? У мене була україномовна сім'я", - зазначила жінка.

Хамайко зізналася, як реагувала на неоднозначні пропозиції від заможних чоловіківХамайко зізналася, як реагувала на неоднозначні пропозиції від заможних чоловіків

скриншоти з інтерв'ю

"Зустрітися, аби потусити - у мене не було на це часу ніколи. Я не дівчинка, яка про потусити в кав'ярні. Я прекрасно розуміла, що якщо я готова з кимось спілкуватись, то це має бути та людина, якій я буду готова віддати свій час, і з якою мені буде цікаво. Якщо мені вже в телефонній розмові не цікава ця людина, то навіщо мені на неї витрачати далі час? Незважаючи на те, заможний чоловік, чи незаможний", - також прокоментувала вона тему побачень і зустрічей у минулому.

Наостанок зірка "1+1" зазначила, що подібних історій у її житті було багато. Проте усі стосунки, які в неї були, мали лише серйозні наміри.

"Багато таких історій було. В мене не було стосунків, які починалися і закінчувалися. В мене був хлопець, з яким ми зустрічалися, потім був мій чоловік, і далі був Андрій", - підкреслила вона.

Хамайко зізналася, як реагувала на неоднозначні пропозиції від заможних чоловіківХамайко з чоловіком та дітьми (Фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

До слова, Валентина Хамайко після розлучення з першим чоловіком розпочала стосунки з підприємцем, нині військовослужбовцем Андрієм Оністратом. Разом вони виховують чотирьох дітей: Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія.

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