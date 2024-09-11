Муж-военный ведущей "плюсов" ошарашил заявлением о командире: "Из армии не увольняют неудачников"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военнослужащего.

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По словам Онистрата, в украинской армии не хватает института лидерства. Лидеров, говорит он, "не любят и пытаются подавлять".

"Из армии не увольняют неудачников. Если ты в погоне за звездами "ухайдокал" подразделение, иногда несколько раз - тебя в лучшем случае понизят в позиции или отправят учиться. Потерпеть. Дождаться "новых назначений". Могут после обучения дать генерала. И это правило!", - написал он.

А вот уважают, говорит военных, только "ослов".

Андрей Онистрат (фото: instagram.com/onistrataa)

"Если ты «осел» - ты красавчик! Быть тупым ослом, гораздо лучше чем говорить правду о ситуации на ЛБЗ, или о личном составе, или о чем-либо, что касается реальной ситуации", - отметил Андрей.

Муж ведущей также показал фото с товарищем, который спас его от "произвола командира". Онистрат назвал его "уникальным человеком".

"Тот хотел, чтобы я месяцев 3 доказывал, что я не брал 6+1 мавиков. Что в целом будет около 30 тысяч долларов. Я же привез собственных 4-3 тысячи, а за остальными обратился к своему старому другу @lesia_ua_foundation. Они быстро прислали мне остальные...", - рассказал военнослужащий.

Андрей Онистрат с товарищем (фото: instagram.com/onistrataa)

Таким образом, сказал мужчина, он за несколько дней передал роту и попрощался со всеми.

"Командир, кстати, 5 лет учился в USA. Так что мой вывод - это не обучение, это культура. PSS. В последний день вместо бутылки виски я подарил ему mavic 3T", - подытожил Андрей и поинтересовался у других военных их мнением.

Реакция юзеров

Многие фолловеры мужчины согласились с его словами, и отметили, что в армии подавляют не только лидерство, а инициативу и энтузиазм, который появляется в этом деле довольно редко после почти трех лет полномасштабной войны.

У нас ще дуже мало культури взагалі! Я вважаю, що в армії теж має бути культура, а там одне хамство, зверхність і самодурство!

Читаю коментарі і я прям засмучений, бо десь всередині мав надію, що це вже потроху змінилось, відійшло від радянського підходу з розповідей

Андрій - нажаль ця радяншина прогресує, дуже мало офіцерів які думають, які бачать театр бойових дій на кілька кроків вперед

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Андрей Онистрат (фото: instagram.com/onistrataa)

Напомним, Андрей Онистрат вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. В настоящее время он является командиром роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

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