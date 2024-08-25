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Чоловік-військовий Валентини Хамайко отримав сувору догану на службі. Причина неочікувана

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)
Автор: Поліна Іваненко

Чоловік-військовий ведучої Валентини Хамайко - бізнесмен Андрій Оністрат. Він вирушив на захист України влітку 2022 року, а нині став командиром роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Виявилося, що він отримав вже декілька суворих доган.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Оністрат розповів в інтерв'ю для "Армія TV", яке вже вийшло на YouTube.

Чому чоловік отримав сувору догану

За словами військового, він має певне правило - завжди бути "френдлі" з журналістами, які приїжджають на фронт. Оністрат хоче, аби люди бачили справжню війну, а репортажі було знято не в тилу.

Обранець Хамайко вже декілька разів возив журналістів на передову, не обійшлося й без непередбачуваних ситуацій. Іноді снаряди летіли над командою, хооча військовий завжди намагався передбачити усе це, аби ніхто не постраждав.

І такі сюжети, зазначає Оністрат, потім перетворювалися на чудові репортажі та фільми. Військовий пояснив, що відео, зроблені "на задній лінії" - не матеріал, а просто розмовні ролики. 

Чоловік Хамайко висловився про суворі догани (скріншот)

Але іноді буває так, що цим незадоволено керівництво. Одного разу він організував зйомки для військових, які працювали з дронами Vampire. І за це Оністрат отримав чергову догану, яка позначилася на його зарплатні.

"Мені ж комбриг дав сувору догану... Це вже була третя чи четверта сувора догана. Це там мінус 20% по всьому... За те, що я створював історію 68-ї бригади. Я показав людей, які фізично працюють на Vampire", - розповів чоловік Хамайко.

За словами захисника України, причина таких ситуацій полягає у тому, що менеджмент у війську не розвинено. І тому, вважає Оністрат, не всі розуміють, навіщо потрібно взаємодіяти з журналістами.

"А тепер ми питаємо, а чого у нас в ТЦК проблеми. Тому що немає, їм не давали цю історію, їм фізично не давали це базових в базових вишах, у них в освіті цього немає", - заявив військовий.

 

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