Муж-военный Валентины Хамайко получил строгий выговор на службе. Причина неожиданная

Почему мужчина получил строгий выговор

По словам военного, у него есть определенное правило - всегда быть "френдли" с приезжающими на фронт журналистами. Онистрат хочет, чтобы люди видели настоящую войну, а репортажи были сняты не в тылу.

Избранник Хамайко уже несколько раз возил журналистов на передовую, не обошлось без непредсказуемых ситуаций. Иногда снаряды летели над командой, хотя военный всегда пытался предугадать все это, чтобы никто не пострадал.

И такие сюжеты, отмечает Онистрат, затем превращались в замечательные репортажи и фильмы. Военный объяснил, что видео, сделанные "на задней линии" - не материал, а просто разговорные ролики.

Муж Хамайко высказался о строгих выговорах (скриншот)

Но иногда бывает так, что этим недовольно руководство. Однажды он организовал съемки для военных, которые работали с дронами Vampire. И за это Онистрат получил очередной выговор, который сказался на его зарплате.

"Мне же комбриг дал строгий выговор... Это уже был третий или четвертый строгий выговор. Это там минус 20% по всему... За то, что я создавал историю 68-й бригады. Я показал людей, физически работающих на Vampire", - рассказал муж Хамайко.

По словам защитника Украины, причина таких ситуаций заключается в том, что менеджмент в армии не развит. И потому, считает Онистрат, не все понимают, зачем нужно взаимодействовать с журналистами.

"А теперь мы спрашиваем, а чего у нас в ТЦК проблемы. Потому что нет, им не давали эту историю, им физически не давали это базовых в базовых вузах, у них в образовании этого нет", – заявил военный.