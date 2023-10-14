Мужчина выиграл дом за 2 миллиона, но чуть все не потерял из-за своей злости

В Англии мужчина выиграл в лотерею, он получит огромный дом и немало денег. Однако все могло сложиться иначе. Мужчина чудом не упустил огромный куш и сумел не совершить ошибку.

Как мужчина сорвал куш в лотерее

41-летний авиационный инженер Саймон Уильямс воспитывает двух дочерей и много трудится. Он не сильно верил в лотереи, но решил взять участие в благотворительном проекте от компании Omaze, которая помогает собирать средства для нуждающихся, но при этом проводит розыгрыши и поощряет тех, кто решился донатить.

Мужчина отправил 25 фунтов стерлингов (чуть больше 1000 гривен), а затем забыл о розыгрыше. Однако в один день в его доме раздался телефонный звонок. Оказалось, мужчина выиграл роскошный сельский домик с пятью спальнями, а также 100 тысяч фунтов наличными.

Как мужчина чуть не потерял свой выигрыш

Однако все могло сложиться совсем иначе. В тот день мужчина спешил на встречу с друзьями и уже собирался выходить из дома, услышав звонок. Он не хотел брать трубку, так как был зол. Его донимали рекламные агенты и продавцы, поэтому мужчина был готов проигнорировать звонок.

Эта ошибка стоила бы ему очень дорого. Мужчина мог потерять свой выигрыш, так его и не получив. Теперь же он невероятно рад тому, что все-таки обуздал свои эмоции и ответил на звонок.

"Мне звонили с незнакомого номера, весь день мне звонили надоедливые агенты, пытались мне что-то продать. И я был зол, я чуть не проигнорировал звонок. Но очень рад, что решил взять трубку! Когда я узнал, что действительно выиграл дом, я был в полном недоумении!" - признался счастливый мужчина.