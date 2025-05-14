Чоловік скинув 45 кг після того, як позбувся цих 5 помилок у харчуванні

Американський тренер Дасті Янг скинув 45 кг за допомогою революційного підходу, який підкорює соціальні мережі. Зокрема, він уникав помилок, які усі роблять у ресторанах або кафе і схуднути стало набагато легше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера.

Ставитись до кожної трапези поза домом, як до "свята живота"

Перша помилка, яку роблять люди, полягає в тому, що вони ставляться до кожної трапези поза домом, як до якогось свята та переїдають.

"Закуски, напої, основна страва та десерт. Кожен прийом їжі перетворюється на подію на 2000-3000 калорій. Що я роблю зараз: вибираю лише одну додаткову страву. Це мене задовольняє", - каже він.

Уникай страв із паніруванням, великою кількістю сиру, вершкових соусів чи майонезу.

Чим простіша страва, тим легше оцінити її калорійність. Наприклад: салат з куркою гриль і оливковою олією краще, ніж паста з вершковим соусом.

Ходити в ресторан голодними

Ще одна велика помилка - це приходити до ресторану, коли ви голодні. Пропуск прийомів їжі, щоб "зекономити калорії", був найбільшою помилкою. Тоді люди з’їдають 4 кошики хліба ще до початку трапези.

Голод знижує самоконтроль і збільшує бажання з’їсти щось жирне, солоне або солодке. Це природна реакція - тіло хоче швидких калорій. Через це ви можете вибрати менш здорові страви.

Так само не слід ходити за продуктами голодним

"Що я роблю зараз: все ще їм протягом дня - це збагачуюся білком і клітковиною. Це допомагає знизити кількість калорій, контролювати тягу до їжі, і я поводжуся як людина, а не як дикий єнот", - сказав чоловік.

Дасті Янг до та після схуднення (фото: кадр з відео)

Вибирати будь-які страви

Вибирати страви "наосліп" у ресторані - це коли людина замовляє їжу, не знаючи її складу, калорійності або розміру порції. Такий підхід може мати кілька негативних наслідків, особливо для ваги та загального здоров’я:

У ресторанах часто подають великі порції з високою калорійністю. Якщо не знати, що саме в страві, легко з’їсти більше, ніж потрібно організму.

Без усвідомленого вибору важко зберегти баланс між білками, жирами, вуглеводами. Можна отримати забагато простих вуглеводів і жирів, і замало білка чи клітковини - що ускладнює контроль ваги

"Йти наосліп завжди було катастрофою. Я приходив з добрими намірами, але коли наставала моя черга замовляти, то повна паніка. Я завмирав і просто вибирав те, що звучало добре. Що я роблю зараз: переглядаю меню та вибираю кілька варіантів, які звучать добре та відповідають моїм цілям", - розповів Дасті Янг.

Звичка все доїдати

У більшості ресторанів порції значно більші, ніж потрібно для насичення однієї людини. Доїдання всього, що подали, часто означає споживання надлишкової кількості калорій.

Коли ви їсте автоматично, "бо шкода залишити", то ігноруєте сигнали свого тіла про ситість. З часом це послаблює здатність організму правильно регулювати апетит.

Звичка доїдати все, навіть якщо не голодний, закріплює психологічну установку, що їжа не повинна залишатись на тарілці. А це перешкоджає схудненню.

Харчуватись поза домом кілька разів на тиждень

Їжа в кафе, ресторанах чи фастфуді часто містить більше жиру, цукру й солі, ніж домашня. Порції також можуть бути значно більші.

До того ж зовнішнє оточення, маркетинг (фото в меню, акції) чи компанія друзів можуть спонукати з’їсти більше, ніж потрібно.