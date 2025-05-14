Мужчина сбросил 45 кг после того, как избавился от этих 5 ошибок в питании

Американский тренер Дасти Янг сбросил 45 кг с помощью революционного подхода, который покоряет социальные сети. В частности, он избегал ошибок, которые все делают в ресторанах или кафе и похудеть стало намного легче.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера.

Относиться к каждой трапезе вне дома, как к "празднику живота"

Первая ошибка, которую делают люди, заключается в том, что они относятся к каждой трапезе вне дома, как к какому-то празднику и переедают.

"Закуски, напитки, основное блюдо и десерт. Каждый прием пищи превращается в событие на 2000-3000 калорий. Что я делаю сейчас: выбираю только одно дополнительное блюдо. Это меня удовлетворяет", - говорит он.

Избегай блюд с панировкой, большим количеством сыра, сливочных соусов или майонеза.

Чем проще блюдо, тем легче оценить его калорийность. Например: салат с курицей гриль и оливковым маслом лучше, чем паста со сливочным соусом.

Ходить в ресторан голодными

Еще одна большая ошибка - это приходить в ресторан, когда вы голодны. Пропуск приемов пищи, чтобы "сэкономить калории", был самой большой ошибкой. Тогда люди съедают 4 корзины хлеба еще до начала трапезы.

Голод снижает самоконтроль и увеличивает желание съесть что-то жирное, соленое или сладкое. Это естественная реакция - тело хочет быстрых калорий. Из-за этого вы можете выбрать менее здоровые блюда.

Так же не следует ходить за продуктами голодным

"Что я делаю сейчас: все еще ем в течение дня - это обогащаюсь белком и клетчаткой. Это помогает снизить количество калорий, контролировать тягу к еде, и я веду себя как человек, а не как дикий енот", - сказал мужчина.

Дасти Янг до и после похудения (фото: кадр из видео)

Выбирать любые блюда

Выбирать блюда "вслепую" в ресторане - это когда человек заказывает еду, не зная ее состава, калорийности или размера порции. Такой подход может иметь несколько негативных последствий, особенно для веса и общего здоровья:

В ресторанах часто подают большие порции с высокой калорийностью. Если не знать, что именно в блюде, легко съесть больше, чем нужно организму.

Без осознанного выбора трудно сохранить баланс между белками, жирами, углеводами. Можно получить много простых углеводов и жиров, и мало белка или клетчатки - что затрудняет контроль веса

"Идти вслепую всегда было катастрофой. Я приходил с добрыми намерениями, но когда наступала моя очередь заказывать, то полная паника. Я замирал и просто выбирал то, что звучало хорошо. Что я делаю сейчас: просматриваю меню и выбираю несколько вариантов, которые звучат хорошо и соответствуют моим целям", - рассказал Дасти Янг.

Привычка все доедать

В большинстве ресторанов порции значительно больше, чем нужно для насыщения одного человека. Доедание всего, что подали, часто означает потребление избыточного количества калорий.

Когда вы едите автоматически, "потому что жалко оставить", то игнорируете сигналы своего тела о сытости. Со временем это ослабляет способность организма правильно регулировать аппетит.

Привычка доедать все, даже если не голоден, закрепляет психологическую установку, что еда не должна оставаться на тарелке. А это препятствует похудению.

Питаться вне дома несколько раз в неделю

Еда в кафе, ресторанах или фастфуде часто содержит больше жира, сахара и соли, чем домашняя. Порции также могут быть значительно больше.

К тому же внешнее окружение, маркетинг (фото в меню, акции) или компания друзей могут побудить съесть больше, чем нужно.