Чоловік скинув 6 кг жиру на животі всього за місяць, відмовившись від звичайної соціальної звички

Джеймс Суонвік з Австралії кинув алкоголь 13 березня 2010 року і був шокований своїми результатами та кількістю зайвих кілограмів, які він втратив.

Як йому вдалося скинути вагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Історія схуднення Джеймса Суонвіка

Джеймс розповів, як дотримання типової австралійської культури споживання алкоголю означало споживання того, що вважалося "соціально прийнятним" - пару келихів вина під час обіду в будні дні та кілька стаканів холодного пива у вихідні.

Незважаючи на задоволення від соціального аспекту, ніхто не підозрював, що у нього є справжня проблема.

Проте до середини 30 років він помітив, що почувається млявим і дратівливим. За його словами, в нього було набрякле обличчя і поганий сон.

Спочатку Джеймс намагався відвідувати збори анонімних алкоголіків, але він не визнавав своєї проблеми. Якось, страждаючи від похмілля, Джеймс вирішив відмовитись від алкоголю хоча б на місяць.

За його словами, перші два тижні були найважчими.

"Я почувався краще, краще спав і мав більшу ясність розуму.⁠ Через 30 днів я втратив неймовірні (5,9 кг) жиру навколо живота після того, як кинув пити", - розказав він.

"У мене було більше грошей на рахунку. Моя шкіра виглядала значно краще, і мені подобалося вставати з ліжка, щоб зробити ранкову зарядку", - додав Джеймс.

Він виявив, що позитивний вплив на його загальний стан здоров’я був настільки значним, що вирішив продовжувати це робити.

Так став виглядати Джеймс після того, як кинув пити (Скриншот)

Лише за місяць відмови від алкоголю 46-річному чоловікові вдалося скинути вражаючі 5,9 кг.

Мало того, через три ночі він побачив, що його сон покращився, через сім днів він відчув більшу ясність, через два тижні він "прокинувся новою людиною, що має енергію та драйв".