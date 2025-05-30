Мужчина приобрел на распродаже шкаф и был шокирован его содержимым: что он в нем нашел?
Молодой человек из Калифорнии стал героем необычной истории, которая разлетелась по сети. 24-летний Стивен нашел настоящее сокровище в обычном шкафу для документов, который он... получил бесплатно на Marketplace. Эта находка вызвала настоящую дискуссию в интернете относительно того, как следовало поступить с неожиданным "сокровищем".
Что известно об этой истории и как поступил Стивен с тем, что нашел в шкафу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
Стивен, которому нужен был шкаф для художественных принадлежностей, наткнулся на объявление, где люди отдавали вещи даром. Он не сразу решил брать шкаф, ведь не знал, куда его поставить, но в конце концов согласился, потому что "это было бесплатно".
Вместе с мамой он поехал на распродажу и приобрели несколько вещей, а для себя он выбрал шкаф для документов, который планировал обустроить для хранения художественных принадлежностей. Вернувшись домой, Стивен завез шкаф в гараж, и именно там его ждал сюрприз.
Когда парень открыл шкаф, чтобы положить внутрь альбомы для рисования, то обнаружил спрятанные на верхней полке жестяные банки. А в них - немалую сумму: 521 доллар. Стивен сразу поделился фотографиями и своей историей на Reddit, где находка быстро набрала тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи делились собственными подобными историями, ведь часто пожилые люди прячут деньги в неожиданных местах.
Он добавил, что вместе с деньгами была рукописная записка, которая, по его мнению, означает количество денег и даты их упрятывания.
Сокровище, которое нашел Стивен в шкафу с распродажи (фото: Reddit)
Реакция на его пост была неоднозначной: одни советовали оставить деньги себе, другие - настаивали на возвращении.
Стивен признался, что обсуждение даже вызвало у него чувство сожаления, ведь некоторые комментаторы начали критиковать его. Однако, парень четко заявил о своем намерении связаться с бывшим владельцем шкафа и вернуть деньги. Сейчас он ждет ответа онлайн, поскольку не может добраться до продавца лично.
- У моей прабабушки были деньги, спрятанные повсюду. Когда она умирала, моя бабушка постоянно находила деньги, спрятанные по всему дому.
- У нас есть друг семьи, который рассказывал о своем тесте. Тот поселил жену в трейлере, который был фактически лачугой и очень строго контролировал доступ к деньгам. Никогда не ездил в отпуск, почти ничего не покупал. А после его смерти они обнаружили, что у него были спрятаны 12 млн долларов. Он закопал их в землю. Часть денег была наличными (несколько сотен тысяч), часть - на секретном сберегательном счете.
- Моя подруга нашла около 15 тысяч долларов, спрятанных в доме родителей, когда они умерли. Каждый раз, когда они получали деньги на карточку, они просто складывали их в коробку. Более 50 лет подарков на день рождения. Они находили деньги, спрятанные на случайных страницах книг, внутри мебели. Пришлось все тщательно перебирать в доме.
- Мой папа (живой) и делает. Сказал мне, что придется искать везде. Он наполовину белка?
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