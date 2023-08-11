ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Муж пьет, а ты с ним, - это ок?" Клопотенко сказал, что думает о "традиционных украинских ценностях"

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 11:46
"Муж пьет, а ты с ним, - это ок?" Клопотенко сказал, что думает о "традиционных украинских ценностях" Фото: Клопотенко порассуждал на тему традиционных украинских ценностей (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Популярный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко известен не только своим мастерством на кухне. Также он ведет блог, продвигает реформы в сфере питания и, несомненно, является лидером мнений. Так, он выразил свою позицию относительно традиционных украинских ценностей.

Об этом Клопотенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Существуют ли украинские традиционные ценности?

Евгений удивился, существует ли вообще сейчас такая терминология.

"А что такое украинские традиционные ценности? Есть такая терминология?" - сказал он.

"Муж пьет, а ты с ним, - это ок? Когда ты на Новый год готовишь оливье - это традиционные украинские ценности? Когда у тебя двое детей и жена и ты хочешь их утопить, это ценности?" - возмутился кулинар.

По его словам "если у него сейчас нет семьи, значит институт семьи изменился".

"Все меняется под давлением мира и института семьи", - уточнил Евгений.

Клопотенко отметил, что главное, чтобы человек был счастлив, а не зависил от стереотипов общества.

Ранее мы писали, что Клопотенко составил меню на поминки Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко