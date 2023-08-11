"Муж пьет, а ты с ним, - это ок?" Клопотенко сказал, что думает о "традиционных украинских ценностях"

Популярный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко известен не только своим мастерством на кухне. Также он ведет блог, продвигает реформы в сфере питания и, несомненно, является лидером мнений. Так, он выразил свою позицию относительно традиционных украинских ценностей.

Об этом Клопотенко рассказал в интервью РБК-Украина .

Существуют ли украинские традиционные ценности?

Евгений удивился, существует ли вообще сейчас такая терминология.

"А что такое украинские традиционные ценности? Есть такая терминология?" - сказал он.

"Муж пьет, а ты с ним, - это ок? Когда ты на Новый год готовишь оливье - это традиционные украинские ценности? Когда у тебя двое детей и жена и ты хочешь их утопить, это ценности?" - возмутился кулинар.

По его словам "если у него сейчас нет семьи, значит институт семьи изменился".

"Все меняется под давлением мира и института семьи", - уточнил Евгений.

Клопотенко отметил, что главное, чтобы человек был счастлив, а не зависил от стереотипов общества.