Чоловік одружився "всліпу" після онлайн-знайомства, але перша шлюбна ніч стала для нього шоком

Що трапилося після одруження

Пара зустрілася в спальні вже після оформлення стосунків, щоб провести разом медовий місяць. Але дівчина заявила, що не любить секс і займатися ним з новим чоловіком не має наміру.

Тепер молодий чоловік не знає, що йому робити, адже будь-який тілесний контакт викликає у його дружини неприйняття і огиду.

Жінка вимагала окреме ліжко в номері

"Вона (дружина. - Ред.) наполягла на те, щоб менеджер готелю поміняв наш двомісний номер на один із двома односпальними ліжками, а потім додала, що їй потрібна буде окрема спальня вдома", - бідкається молодий.

Пара вже повернулася з відпочинку, але їх шлюб досі "не завершений". Тобто сексу між ними так і не сталося.

Над чоловіком кепкують на роботі, адже він не зміг втримати язика за зубами. А от його сестри чекають не дочекаються, коли поняньчать племінників.

Жінка виявилася абсолютно холодною (ілюстративне фото: freepik)

Дівчина була проти дошлюбних стосунків

"Я пригнічений і дуже розгублений. Чому вона не згадала про свою відразу до пристрасті, перш ніж ми сказали: "Так"? - розповідає чоловік.

Він каже, що познайомився з дружиною онлайн торік і їхні стосунки велися на відстані.

"Я попросив її вийти за мене заміж ще до того, як ми зустрілися особисто. Але вона була такою милою і доброю, що це здавалося природним.

Вона організовувала наше весілля дистанційно і приділяла пильну увагу кожній дрібниці. Я вперше тримав її на руках буквально за місяць до церемонії", - каже він.

Увесь час вона наполягала на "ніякого сексу до шлюбу". Але, як виявилося, після шлюбу чоловікові теж нічого не світить...

"Кожного разу, коли я нахиляюся, щоб доторкнутися до неї, вона відходить. Кожного разу, коли їй потрібно роздягтися, вона йде у ванну кімнату і виходить у тій нічній сорочці, яку носила моя прабабуся", - додав розчарований чоловік.