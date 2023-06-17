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Мужчина женился "вслепую" после онлайн-знакомства, но первая брачная ночь стала для него шоком

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Суббота 17 июня 2023 23:00
Мужчина женился "вслепую" после онлайн-знакомства, но первая брачная ночь стала для него шоком После свадьбы мужчина был в шоке из-зи заявления жены
Автор: Светлана Мащенко

Мужчина познакомился с девушкой в интернете и сразу понял, что она - его судьба. Отношения они поддерживали онлайн, но после свадьбы выяснилось, что девушка скрыла от него важную информацию.

Об истории своего подписчика рассказывает Daily Star.

Что случилось после женитьбы

Пара встретилась в спальне уже после оформления отношений, чтобы провести вместе медовый месяц. Но девушка заявила, что не любит секс и заниматься им с новым мужем не намерена.

Теперь молодой человек не знает, что ему делать, ведь любой телесный контакт вызывает у его жены неприятие и отвращение.

Жена требовала отдельную кровать в номере

"Она (жена. - Ред.) настояла на том, чтобы менеджер гостиницы поменял наш двухместный номер на один с двумя односпальными кроватями, а затем добавила, что ей нужна будет отдельная спальня дома", - жалуется молодожен.

Пара уже вернулась с отдыха, но их брак до сих пор "не завершен". То есть секса между ними так и не случилось.

Над мужчиной насмехаются на работе, ведь он не смог удержать язык за зубами. А вот его сестры ждут не дождутся, когда понянчат племянников.

Мужчина женился &quot;вслепую&quot; после онлайн-знакомства, но первая брачная ночь стала для него шоком

Женщина оказалась совершенно холодной (иллюстративное фото: freepik)

Девушка была против добрачных отношений

"Я подавлен и очень растерян. Почему она не вспомнила о своем отвращении к страсти, прежде чем мы сказали: "Да"? - рассказывает мужчина.

Он говорит, что познакомился с женой онлайн в прошлом году и их отношения велись на расстоянии.

"Я попросил ее выйти за меня замуж еще до того, как мы встретились лично. Но она была так мила и добра, что это казалось естественным.

Она организовывала нашу свадьбу дистанционно и уделяла пристальное внимание каждой мелочи. Я впервые держал ее на руках буквально за месяц до церемонии", - говорит он.

Все время она настаивала на "никаком сексе до брака". Но, как оказалось, после брака мужу тоже ничего не светит...

"Каждый раз, когда я наклоняюсь, чтобы прикоснуться к ней, она уходит. Каждый раз, когда ей нужно раздеться, она идет в ванную комнату и выходит в той ночной рубашке, которую носила моя прабабушка", - добавил разочарованный мужчина.

Ранее мы писали, что женщина установила в лесу камеры наблюдения за природой и была в шоке от увиденного.

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