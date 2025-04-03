Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецепт

Що їв на обід для схуднення Том Керолл?

Том дотримується цього розпорядку більше року, завжди замовляючи в ресторані один гострий південно-західний салат на обід. Він називається chick-fil.

32-річний Керролл каже, що йому не нудно їсти одне й те саме щодня.

Чоловік зазначає, що йому просто дуже подобається смак салату.

Страва має 680-калорій. Вона містить салат змішану зелень, помідори, смажену кукурудзу, чорну квасолю, чилі, червоний болгарський перець, сир, смажену курку, а також додається смужки тортильї та вершкову заправка з сальси.

Том Керолл до схуднення і після (Скриншот)

Дієтолог Ліза Янг прокоментувала схуднення американця і зазначила, що в цьому немає нічого чарівного. Річ у тому, що чоловік до цього споживав іншу, більш калорійну їжу і не слідкував за харчуванням.

"Те, що він їв раніше, було просто катастрофою. Він зробив зміни, вибравши набагато здоровіший варіант, ніж він їв раніше", - сказала експерт.

В салаті міститься 33 грами білку, що і дає ситість.

Так виглядає салат chick-fil (фото: summeryule.com)

Рецепт салату

Інгредієнти:

Для курки:

2 курячі грудки

1/2 склянки пахти (знежирені вершки)

1/4 склянки борошна

1/4 склянки крохмалю

Спеції (паприка, часник, цибуля, перець)

Олія для смаження

Для салату:

2 склянки салату ромен

1 склянка капусти

1/2 склянки помідорів чері

1/4 склянки цибулі

Сир чеддер, бекон (за бажанням)

Для заправки:

1/4 склянки майонезу

2 ст. л. молока

1 ст. л. оцту

1 ч. л. цукру

1/2 ч. л. гірчиці

Сіль, перець

Приготування:

Курку нарізати, замаринувати в пахті. Обваляти в суміші борошна зі спеціями. Обсмажити до золотистого кольору. Салат, капусту, помідори, цибулю, сир і бекон змішати. Змішати інгредієнти для заправки. Викласти салат, зверху курку, полити заправкою.