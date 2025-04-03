Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецепт

Американець Том Керолл схуд на 59 кілограмів за рік, постійно вживаючи на обід одну й ту саму страву. За його словами, саме вона допомогла йому схуднути та бути у формі.
Що саме їсть 32-річний Том на обід, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
Том дотримується цього розпорядку більше року, завжди замовляючи в ресторані один гострий південно-західний салат на обід. Він називається chick-fil.
32-річний Керролл каже, що йому не нудно їсти одне й те саме щодня.
Чоловік зазначає, що йому просто дуже подобається смак салату.
Страва має 680-калорій. Вона містить салат змішану зелень, помідори, смажену кукурудзу, чорну квасолю, чилі, червоний болгарський перець, сир, смажену курку, а також додається смужки тортильї та вершкову заправка з сальси.
Дієтолог Ліза Янг прокоментувала схуднення американця і зазначила, що в цьому немає нічого чарівного. Річ у тому, що чоловік до цього споживав іншу, більш калорійну їжу і не слідкував за харчуванням.
"Те, що він їв раніше, було просто катастрофою. Він зробив зміни, вибравши набагато здоровіший варіант, ніж він їв раніше", - сказала експерт.
В салаті міститься 33 грами білку, що і дає ситість.
Інгредієнти:
Для салату:
1/4 склянки майонезу
Приготування:
Курку нарізати, замаринувати в пахті. Обваляти в суміші борошна зі спеціями. Обсмажити до золотистого кольору. Салат, капусту, помідори, цибулю, сир і бекон змішати. Змішати інгредієнти для заправки. Викласти салат, зверху курку, полити заправкою.
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