Чоловік із Кривого Рогу розробив унікальний дрон-камікадзе: в чому його фішка (фото)

Що відомо про нову розробку для ЗСУ

Криворіжець Віталій Бризгалов розробив дрон-камікадзе, який може допомогти знищувати "Шахеди" окупантів. За підрахунками винахідника, на один їхній дрон витрачається приблизно 10 наших, що є занадто багато.

Розробник унікального дрона Віталій Бризгалов (фото: 1kr.ua)

"Оскільки камікадзе - одноразовий дрон, він має бути дуже дешевим і складатись з доступних деталей. Наш безпілотник - літак довжиною понад 3 метри й вагою 40 кілограмів. Це дрон бригадного рівня, для роботи з тилу, бо може далеко літати", - розповідає Віталій.

Здебільшого українські розробки дронів можуть літати на відстані до 10 кілометрів. Тоді ж як винахід із Кривого Рогу здатен подолати до 300 кілометрів. Його собівартість становитиме орієнтовно 2 000 доларів.

Так виглядає криворізький дрон-камікадзе (фото: 1kr.ua)

"2 тисячі доларів - це дуже доступна ціна для дрона, який нестиме 10 кілограмів вибухівки. Цього достатньо, щоб знищити будь-яку броньовану ціль або склад. Українській армії БПЛА будь-яких типів потрібні сотні тисяч. Попит буде дуже великий", - каже про розробку один із військових.

Ще одна цікава річ про дрон - це час його виготовлення. Він складає всього лише 3-4 години, тобто за місяць виробництво зможе продукувати до 100 дронів для військових.

"Всі важливі складові дрона команда Бризгалова виробляє самостійно - матрицю, бензиновий двигун, регулятори. Його можуть використовувати спеціалісти з планування диверсійних операцій, які не знаходяться на самому передку", - пишуть на сайті.

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