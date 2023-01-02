Мужчина из Кривого Рога разработал уникальный дрон-камикадзе: в чем его фишка (фото)

Что известно о новой разработке для ВСУ

Криворожец Виталий Брызгалов разработал дрон-камикадзе, который может помочь уничтожать "Шахеды" оккупантов. По подсчетам изобретателя, на один их дрон тратится примерно 10 наших, что слишком много.

Разработчик уникального дрона Виталий Брызгалов (фото: 1kr.ua)

"Поскольку камикадзе - одноразовый дрон, он должен быть очень дешевым и состоять из доступных деталей. Наш беспилотник - самолет длиной более 3 метров и весом 40 килограммов. Это дрон бригадного уровня для работы с тыла, потому что может далеко летать", - рассказывает Виталий.

В большинстве своем украинские разработки дронов могут летать на расстоянии до 10 километров. В то же время изобретение из Кривого Рога способно преодолеть до 300 километров. Его себестоимость составит ориентировочно 2 000 долларов.

Так выглядит криворожский дрон-камикадзе (фото: 1kr.ua)

"2 тысячи долларов - это очень доступная цена для дрона, который будет нести 10 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую бронированную цель или состав. Украинской армии БПЛА любых типов нужны сотни тысяч. Спрос будет очень велик", - говорит о разработке один из военных.

Еще одна интересная вещь о дроне - это время его изготовления. Оно составляет всего лишь 3-4 часа, то есть за месяц производство сможет производить до 100 дронов для военных.

"Все важные составляющие дрона команда Брызгалова производит самостоятельно - матрицу, бензиновый двигатель, регуляторы. Его могут использовать специалисты по планированию диверсионных операций, которые не находятся на самом передке", - пишут на сайте.

Поддержите уникальных криворожских инженеров донатом, потому что команда работает исключительно при пожертвованиях благотворителей.



Моно 5375414100880987

Приват 4149629312269061

PayPal: murmuration.tech@gmail.com