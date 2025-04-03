Для чого жирафам плями на шкірі? Відповідь вчених, яка вас точно здивує

Плями на шкірі жирафа - це одна з рис, яка відрізняє цих тварин серед інших. І виявилося, що природа створила жирафів плямистими не просто так.

Зоологи, які 8 років спостерігали за жирафами в Танзанії, з'ясували, що плями - це не просто камуфляж, а дуже важливий терморегулятор тварини. Саме плями впливають на те, як добре виживатимуть дитинча жирафів і дорослі самці під час зміни температури.

Тварини з більшими плямами набагато краще переживали падіння температур, тоді як тварини з меншими - їх підвищення.

Саме так, плями на жирафах відрізняються і науковці кажуть, що їх є як мінімум чотири види: малі багатокутні, великі багатокутні, малі неправильної форми та великі неправильної форми.

І це ще одна важлива функція - ідентифікація, оскільки візерунок плям у кожного жирафа унікальний, а це допомагає їм розпізнавати одне одного. Плями на шкірі жирафа виконують дуже важливу функцію (фото: freepik.com)

Чому плями мають велике значення саме для дитинчат і дорослих самців, а не для дорослих самиць, вчені поки ще не розгадали.

Дослідження показало, що жирафенята з більшими плямами краще виживають, бо можуть краще сховатися в тіні кущів. Утім більші темні плями збільшують ризик перегріву, бо вони відбивають менше сонячних променів.

Під візерунком з плям у жирафа щільна мережа кровоносних судин, які впливають на віддавання тепла навколишньому середовищу. Найкращий результат виживання у тварин, які мають маленькі плями неправильної форми або великі багатокутні плями.

А от коли відбувалися коливання середньої температури на кілька градусів, шанси на виживання в жирафів обох статей зменшувалися. Самці та дитинчата отримували додаткові переваги від того, які в них були плями - маленькі чи великі й залежно від того, в який бік коливалася температура. Кожен візерунок на шкірі жирафа унікальний, як відбиток у людини (фото: freepik/com)

Науковці припускають, що самиці не так залежать від перепадів температур, оскільки вони живуть великими групами й менше рухаються.

Варто також додати, що жирафи взагалі дуже чутливі до змін погоди. Вони страждають не тільки від перепадів температури, але й від зміни вологості. А більша кількість дощів може нашкодити їм сильніше за спеку.