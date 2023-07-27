Чого не повинно бути у дитячій зубній пасті: ці речовини пошкоджують емаль

Поява першого зуба в дитини є сигналом, що саме час почати привчати дитину до підтримання гігієни ротової порожнини. Адже від стану молочних зубів безпосередньо залежить процес формування постійних. Важливо обрати правильну зубну пасту, щоб не нашкодити зубам.
Про це повідомили на медичні платформа "sviy.doc" в Instagram.
До головних завдань зубної щітки та пасти експерти віднесли:
Зокрема, щоб уникнути карієсу, у складі зубної пасти мають бути:
Важливо, що фториди головні у списку інгредієнтів - захисників зубів. У складі пасти їх має бути:
Вважається, що до півтора року має бути вже сформована стійка звичка регулярно очищати ротову порожнину 2 рази на день.
У складі дитячих зубних паст категорично не повинно бути:
Батькам необхідно пам'ятати, що дитячі зубні пасти повинні мати гелеву консистенцію, щоб не пошкодити емаль молочних зубів.
Для дітей від 2 років паста може бути низькоабразивною (на тюбику шукайте індекс RDA не більше 30).
Окрім того, діти до 2,5-3 років фізіологічно не вміють спльовувати. Тому варто дотримуватись простих рекомендацій:
Зубна щітка повинна мати дуже м'яку щетину і бути таких розмірів, щоб могла покривати тільки два зуби, що стоять поруч. Ручка повинна бути невеликою, щоб дитині було зручно тримати в руці.
Раніше ми повідомляли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців.
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