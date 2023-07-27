Чего не должно быть в детской зубной пасте: эти вещества повреждают эмаль

Какие пасты полезны

К главным задачам зубной щетки и пасты эксперты отнесли:

помощь в очищении от налета

дезодорация

мотивация к очищению

профилактика кариеса

В частности, чтобы избежать кариеса, в составе зубной пасты должны быть:

фториды

активные соединения кальция

ксилит

паста может содержать натуральные ароматизаторы - ванилин, масло эвкалипта, мяту и ментол в различных формах.

Важно, что фториды главны в списке ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть:

1000 ppm - для детей от 0 до 6 лет

1450 ppm - для деток +6

Считается, что к полутора годам должна быть уже сформирована стойкая привычка регулярно очищать полость рта 2 раза в день.

Чего не должно быть

В составе детских зубных паст категорически не должно быть:

SLS (натрий лаурил сульфат)

парабенов

антисептиков

антибиотиков

искусственных красителей

синтетических подсластителей

диоксид титана

Родителям необходимо помнить, что детские зубные пасты должны иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов.

Для детей от 2 лет паста может быть низкоабразивной (на тюбике ищите индекс RDA не больше 30).

Кроме того, дети до 2,5-3 лет физиологически не умеют сплевывать. Поэтому следует придерживаться простых рекомендаций:

выбирайте пасту по возрасту

в составе должны быть фториды

ищите надпись "safe to swallow"

проконсультируйтесь у детского стоматолога

Зубная щетка должна иметь очень мягкую щетину и быть таких размеров, чтобы могла покрывать только два зуба, что стоят рядом. Ручка должна быть небольшой, чтобы ребенку было удобно держать в руке.