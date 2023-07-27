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Чего не должно быть в детской зубной пасте: эти вещества повреждают эмаль

Как выбрать безопасную зубную пасту для ребенка (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Появление первого зуба у ребенка является сигналом, что самое время начать приучать ребенка к поддержанию гигиены полости рта. Ведь от состояния молочных зубов напрямую зависит процесс формирования постоянных. Важно выбрать правильную зубную пасту, чтобы не навредить зубам.

Об этом сообщили на медицинской платформе "sviy.doc" в Instagram.

Какие пасты полезны

К главным задачам зубной щетки и пасты эксперты отнесли:

  • помощь в очищении от налета
  • дезодорация
  • мотивация к очищению
  • профилактика кариеса

В частности, чтобы избежать кариеса, в составе зубной пасты должны быть:

  • фториды
  • активные соединения кальция
  • ксилит
  • паста может содержать натуральные ароматизаторы - ванилин, масло эвкалипта, мяту и ментол в различных формах.

Важно, что фториды главны в списке ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть:

  • 1000 ppm - для детей от 0 до 6 лет
  • 1450 ppm - для деток +6

Считается, что к полутора годам должна быть уже сформирована стойкая привычка регулярно очищать полость рта 2 раза в день.

Чего не должно быть

В составе детских зубных паст категорически не должно быть:

  • SLS (натрий лаурил сульфат)
  • парабенов
  • антисептиков
  • антибиотиков
  • искусственных красителей
  • синтетических подсластителей
  • диоксид титана

Родителям необходимо помнить, что детские зубные пасты должны иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов.

Для детей от 2 лет паста может быть низкоабразивной (на тюбике ищите индекс RDA не больше 30).

Кроме того, дети до 2,5-3 лет физиологически не умеют сплевывать. Поэтому следует придерживаться простых рекомендаций:

  • выбирайте пасту по возрасту
  • в составе должны быть фториды
  • ищите надпись "safe to swallow"
  • проконсультируйтесь у детского стоматолога

Зубная щетка должна иметь очень мягкую щетину и быть таких размеров, чтобы могла покрывать только два зуба, что стоят рядом. Ручка должна быть небольшой, чтобы ребенку было удобно держать в руке.

Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.

Также читайте о трех простых способах отбелить зубы в домашних условиях.

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