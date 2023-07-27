Чего не должно быть в детской зубной пасте: эти вещества повреждают эмаль

Появление первого зуба у ребенка является сигналом, что самое время начать приучать ребенка к поддержанию гигиены полости рта. Ведь от состояния молочных зубов напрямую зависит процесс формирования постоянных. Важно выбрать правильную зубную пасту, чтобы не навредить зубам.
Об этом сообщили на медицинской платформе "sviy.doc" в Instagram.
К главным задачам зубной щетки и пасты эксперты отнесли:
В частности, чтобы избежать кариеса, в составе зубной пасты должны быть:
Важно, что фториды главны в списке ингредиентов - защитников зубов. В составе пасты их должно быть:
Считается, что к полутора годам должна быть уже сформирована стойкая привычка регулярно очищать полость рта 2 раза в день.
В составе детских зубных паст категорически не должно быть:
Родителям необходимо помнить, что детские зубные пасты должны иметь гелевую консистенцию, чтобы не повредить эмаль молочных зубов.
Для детей от 2 лет паста может быть низкоабразивной (на тюбике ищите индекс RDA не больше 30).
Кроме того, дети до 2,5-3 лет физиологически не умеют сплевывать. Поэтому следует придерживаться простых рекомендаций:
Зубная щетка должна иметь очень мягкую щетину и быть таких размеров, чтобы могла покрывать только два зуба, что стоят рядом. Ручка должна быть небольшой, чтобы ребенку было удобно держать в руке.
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