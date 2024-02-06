Для чого організму людини потрібен магній і в яких продуктах його шукати

Користь магнію

Дорослі, які отримують менше кількості магнію, що рекомендується, з більшою ймовірністю матимуть підвищені маркери запалення. Запалення, своєю чергою, пов'язане із серйозними захворюваннями, такими як хвороби серця, діабет та деякі види раку. Крім того, низький рівень магнію є фактором ризику остеопорозу.

Є деякі докази того, що вживання продуктів з високим вмістом магнію та інших мінералів може допомогти запобігти високому кров'яному тиску у людей з передгіпертонією.

Внутрішньовенний або ін'єкційний магній використовується для лікування інших станів, таких як еклампсія під час вагітності та тяжкі астми. Магній також є основним інгредієнтом багатьох антацидів та засобів.

Серйозний дефіцит магнію трапляється рідко. Вони найімовірніші у людей, які:

Мають захворювання нирок

Мають хворобу Крона чи інші стани, що впливають на травлення.

Є проблеми з паращитовидною залозою

Приймають певні ліки проти діабету та раку.

Люди похилого віку

Зловживання алкоголем

Скільки магнію необхідно за добу

Рекомендована дієтична норма включає магній, який ви отримуєте з їжею, а також будь-які добавки, які ви приймаєте.

Діти

1-3 роки - 80 мг/день

4-8 років - 130 мг/день

9-13 років - 240 мг/день

Жінки

14-18 років - 360 мг/день

19-30 років - 310 мг/день

31 і старше - 320 мг/день

Вагітні - 350-400 мг/день

Корінні - 310-350 мг/день

Чоловіки

14-18 років - 410 мг/день

19-30 років - 400 мг/день

31 рік і старше - 420 мг/день

Більшість людей одержують більш ніж достатньо магнію з продуктів харчування, і їм не потрібно приймати добавки магнію. Надмірне вживання добавок магнію може бути токсичним. Крім того, що ви отримуєте з їжею, максимальна доза магнію, яку вам слід приймати, становить:

65 мг/день для дітей віком від 1 до 3 років.

110 мг/день для дітей від 4 до 8 років.

350 мг/день для дорослих та дітей віком від 9 років і старше.

Ці дози є найвищими, які кожен може додати до свого раціону. Багато людей отримують значну кількість магнію через їжу, яку вони їдять. Отримувати високий рівень магнію природним шляхом з їжі безпечно, але додавання великої кількості добавок до вашого раціону може виявитися небезпечним. Не перевищуйте ці максимальні рівні.

У чому міститься магній

Зелені листяні овочі, такі як шпинат.

Горіхи

Квасоля, горох та соєві боби

Цільнозернові крупи

Завжди краще їсти цілісні продукти. Магній може бути втрачений під час рафінування та переробки.

Побічні ефекти

Побічні ефекти. Добавки магнію можуть викликати нудоту, судоми та діарею. Добавки магнію часто викликають пом'якшення випорожнень.

Взаємодія. Добавки магнію можуть взаємодіяти з деякими ліками, включаючи діуретики, серцеві препарати чи антибіотики. Перш ніж приймати магній, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чи приймаєте ви якісь ліки.

Ризики. Людям із діабетом, кишковими захворюваннями, захворюваннями серця чи нирок не слід приймати магній, перш ніж проконсультуватися зі своїм лікарем.

Передозування. Ознаками передозування магнію можуть бути нудота, діарея, низький кров'яний тиск, м'язова слабкість та втома. У дуже високих дозах магній може бути смертельним.