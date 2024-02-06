Для чего организму человека нужен магний и в каких продуктах его искать

Польза магния

Взрослые, которые получают меньше рекомендуемого количества магния, с большей вероятностью будут иметь повышенные маркеры воспаления. Воспаление, в свою очередь, связано с серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака. Кроме того, низкий уровень магния, по-видимому, является фактором риска остеопороза.

Есть некоторые доказательства того, что употребление продуктов с высоким содержанием магния и других минералов может помочь предотвратить высокое кровяное давление у людей с предгипертонией.

Внутривенный или инъекционный магний используется для лечения других состояний, таких как эклампсия во время беременности и тяжелые астмы. Магний также является основным ингредиентом многих антацидов и средств.

Серьезный дефицит магния встречается редко. Они более вероятны у людей, которые:

Есть заболевание почек

Имеете болезнь Крона или другие состояния, влияющие на пищеварение.

Есть проблемы с паращитовидной железой

Принимайте определенные лекарства от диабета и рака.

Пожилые люди

Злоупотребление алкоголем

Сколько магния необходимо в сутки

Рекомендуемая диетическая норма включает магний, который вы получаете с пищей, а также любые добавки, которые вы принимаете.

Дети

1-3 года - 80 мг/в день

4-8 лет - 130 мг/в день

9-13 лет - 240 мг/в день

Женщины

14-18 лет - 360 мг/в день

19-30 лет - 310 мг/в день

31 и старше - 320 мг/в день

Беременные - 350-400 мг/в день

Корящие - 310-350 мг/в день

Мужчины

14-18 лет - 410 мг/в день

19-30 лет - 400 мг/в день

31 год и старше - 420 мг/в день

Большинство людей получают более чем достаточно магния из продуктов питания, и им не нужно принимать добавки магния. Чрезмерное употребление добавок магния может быть токсичным. Помимо того, что вы получаете с пищей, максимальная доза магния, которую вам следует принимать, составляет:

65 мг/день для детей в возрасте 1–3 лет.

110 мг/день для детей 4–8 лет.

350 мг/день для взрослых и детей от 9 лет и старше.

Эти дозы являются самыми высокими, которые каждый может добавить в свой рацион. Многие люди получают значительное количество магния через пищу, которую они едят. Получать высокий уровень магния естественным путем из пищи безопасно, но добавление большого количества добавок в ваш рацион может оказаться опасным. Не превышайте эти максимальные рекомендуемые уровни.

В чем содержится магний

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат.

Орехи

Фасоль, горох и соевые бобы

Цельнозерновые крупы

Всегда лучше есть цельные продукты. Магний может быть потерян во время рафинирования и переработки.

Побочные эффекты

Побочные эффекты. Добавки магния могут вызвать тошноту, судороги и диарею. Добавки магния часто вызывают смягчение стула.

Взаимодействия. Добавки магния могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая диуретики, сердечные препараты или антибиотики. Прежде чем принимать магний, проконсультируйтесь со своим врачом, принимаете ли вы какие-либо лекарства.

Риски. Людям с диабетом, кишечными заболеваниями, заболеваниями сердца или почек не следует принимать магний, прежде чем проконсультироваться со своим врачом.

Передозировка. Признаками передозировки магния могут быть тошнота, диарея, низкое кровяное давление, мышечная слабость и усталость. В очень высоких дозах магний может быть смертельным.