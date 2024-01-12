Приймати вітамін Д натщесерце безглуздо. І ось чому
Прийом вітаміну Д натщесерце небезпечне, але так робити не варто. Він просто не засвоюватиметься і ніякої користі вашому здоров'ю не принесе.
Як правильно приймати вітамін Д, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.
Для чого потрібний вітамін Д
Вітамін Д надзвичайно важливий для організму та виконує безліч важливих функцій, у тому числі:
- необхідний для правильного всмоктування кальцію із травного тракту,
- допомагає підтримувати здоров'я кісток та зубів, оскільки підтримує мінералізацію,
- впливає на функціонування м'язів, що має вирішальне значення для підтримки м'язової сили та стабільності,
- відіграє важливу роль у регуляції функцій імунної системи, тому дефіцит вітаміну Д призводить до підвищеного ризику інфекцій та аутоімунних захворювань.
Вітамін Д може синтезуватися у шкірі під впливом сонячної радіації. Але восени та взимку сонця мало і сонячних променів не вистачає.
У період з жовтня по березень лікарі рекомендують отримувати вітамін Д з їжею (риба, така як вугор, лосось, тріска, оселедець, скумбрія, гриби, яєчні жовтки, коров'яче молоко та жовтий сир) або доповнювати препаратами.
Чому не можна приймати вітамін Д натщесерце
"Вітамін Д розчиняється в жирах, тому він найкраще засвоюється і перетворюється на активний вітамін Д (у форму, яку організм може використовувати) при прийомі з їжею, що містить жир. Якщо в кишечнику разом з вітаміном Д немає їжі, що містить жир, організм не здатний її переробити, і більша частина вітаміну пройде через травну систему і просто виведеться з організму. Тож користі буде мало", - пояснює доктор Джошуа Берковіц.
На думку експерта, найкращими жирними продуктами, що підтримують розщеплення вітаміну Д в організмі, є вершкове масло, жирна риба, сир і м'ясо. Ще краще, коли ми їмо продукти, що містять одночасно жири та природний вітамін Д. До них відносяться: риб'ячий жир, жирна риба, така як форель, лосось та оселедець, а також скумбрія, вершкове масло та яєчні жовтки.
Як вже згадувалося, гриби є гарним джерелом вітаміну Д. Однак найкраще готувати їх з невеликою кількістю рослинної або вершкового масла, щоб отримати жир, необхідний для засвоєння вітаміну D з їжі.
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