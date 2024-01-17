Для чого організму людини потрібен калій і в яких продуктах його шукати

Калій - це мінерал, який допомагає вашим клітинам працювати правильно. Він допомагає виробляти електрику, яка дозволяє вашим клітинам виконувати свою роботу. Ваші нерви та м'язи, включаючи серце, можуть не працювати належним чином, якщо ви не отримуєте достатньої кількості їжі.

Навіщо організму людини потрібен калій і в яких продуктах він є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Скільки потрібно калію

Якщо вам віком від 4 років і більше, ви повинні отримувати близько 4700 міліграмів калію на день. Мамам, що годують, потрібно 5100 міліграмів.

Новонародженим до року: 700 міліграмів

Від 1 до 3 років: 3000 міліграмів

Від 4 до 8 років: 3800 міліграмів

Від 9 до 13 років: 4500 міліграмів

Для чого організму потрібний калій

Допомагає при остеопорозі. З віком кістки людей стають крихкими. Вживання великої кількості м'яса та молочних продуктів може призвести до того, що ваш організм виробляє занадто багато кислоти, що може призвести до швидшого ослаблення кісток. Продукти, багаті на калій - в основному фрукти та овочі - можуть уповільнити цей процес.

Запобігає утворенню каменів у нирках. Це маленькі тверді кульки з мінералів вашої сечі, і вони можуть дуже пошкодити, якщо застрягнуть, коли спробують вийти. Більше кислоти у вашому організмі - часто завдяки дієті, багатої м'ясом - підвищує ймовірність їх отримання. Калій допомагає позбутися кислоти, яка утримує мінерали там, де їм місце (у кістках), і запобігає утворенню хворобливого каміння.

Допомагає м'язам працювати. Щоб м'язи працювали добре, вам потрібно стільки калію всередині клітин, скільки натрію зовні. Занадто мало або занадто багато того та іншого може зробити ваші м'язи слабкими або змусити їх стискатися, коли ви цього не хочете.

Знижує високий кров'яний тиск. Це коли кров дуже сильно тисне на стінки вен та артерій. Це може призвести до інсульту, хвороб серця та серцевої недостатності. Його часто називають "тихим убивцею", тому що симптоми рідко виявляються. Натрій у солі посилює ситуацію, але калій може допомогти вам позбутися натрію і зняти напругу в стінках кровоносних судин.

Запобігає інсультам. Інсульт трапляється, коли приплив крові до частини мозку обмежений або вимкнений, часто через розрив або закупорку кровоносної судини. У цьому вся може зіграти роль високий кров'яний тиск. Це означає, що у вас менше шансів захворіти, якщо ви триматимете це під контролем і отримувати необхідну кількість калію. Ознаки інсульту включають невиразне мовлення, слабкість рук або опущення однієї сторони обличчя. Якщо у вас є щось із цього, негайно зверніться за медичною допомогою.

Де міститься калій

Банани. В одному середньому банані міститься 422 міліграми калію. З'їжте один як закуску або наріжте його на пластівці. Ви навіть можете спекти банановий хліб. Тільки не замочуйте і не готуйте їх – при цьому вони втрачають калій.

Картопля. Середня картопля, запечена зі шкіркою, містить цілих 926 міліграмів калію. Звичайно, якщо ви заправите його олією та сметаною, ви можете викликати більше проблем зі здоров'ям, ніж може вирішити калій. Тож насолоджуйтесь печеною картоплею, але зведіть додаткові інгредієнти до мінімуму.

Чорнослив. Півсклянки сушеного чорносливу містить 637 міліграмів калію, а також багато клітковини. (Якщо ви вважаєте за краще пити чорнослив, то в склянці соку міститься майже стільки ж.) Він відмінно поєднується з горіхами та сиром або навіть запікається в пирозі - тільки не перестарайтеся з цукром і жиром.

Апельсини. Середній апельсин повинен дати вам близько 237 міліграмів калію, а склянку соку - близько 372 міліграмів. Вони корисні для здоров'я та сповнені вітамінів та мінералів, але в них також є цукор, так що не захоплюйтесь.

Помідори. Середній помідор містить близько 292 міліграмів, але як часто ви їсте цілий помідор? Спробуйте трохи пасти маринару, щоб отримати хорошу кількість: у чашці томатного пюре міститься 1065 міліграмів, а у чашці томатної пасти – 2650 міліграмів – це більше половини вашої денної норми.

Квасоля. Вона багата на клітковину, містить мало цукру і жирів, а в кожній половині склянки міститься 436 міліграмів калію. Ви можете замочити її на ніч, щоб вона легше переварилася. Якщо у вас на це немає часу, заморожені або консервовані версії теж підійдуть.

Добавки. Краще отримувати калій з їжі, але він може вам знадобитися, якщо ви страждаєте на певні захворювання або приймаєте ліки, через які вам складніше утримувати калій. Але будьте обережні: занадто велика кількість може викликати нудоту, блювання, біль у животі, діарею та виразку. Запитайте свого лікаря, чи потрібні вам добавки калію.

Проблеми з калієм

Нестача калію (гіпокаліємія)

Якщо у вашому організмі його недостатньо, ваші м'язи можуть ослабнути, і ви можете часто втомлюватися. У вас також можуть бути судоми чи запор.

Гіпокаліємія може виникнути через те, що ви не отримуєте достатньої кількості калію з їжею, але найчастіше вона виникає через сильне блювання або діарею, надмірне вживання діуретиків або проносних засобів, або зловживання алкоголем.

Занадто багато калію (гіперкаліємія)

Немовлята, люди похилого віку і люди із захворюваннями нирок частіше страждають на це захворювання. Ви можете не помітити жодних симптомів або ваші м'язи можуть бути слабкими, у вас може виникнути нерегулярне серцебиття або нудота.

Ви можете отримати гіперкаліємію, якщо приймаєте певні ліки або якщо ваш організм не виробляє достатньої кількості деяких гормонів. Ваш лікар може лікувати це за допомогою ліків або, можливо, діалізу - коли апарат допомагає вашим ниркам очищати кров.