Для чего организму человека нужен калий и в каких продуктах его искать

Калий - это минерал, который помогает вашим клеткам работать правильно. Он помогает вырабатывать электричество, которое позволяет вашим клеткам выполнять свою работу. Ваши нервы и мышцы, включая сердце, могут не работать должным образом, если вы не получаете достаточного количества пищи.

Для чего организму человека нужен калий и в каких продуктах он есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Сколько нужно калия

Если вам от 4 лет и больше, вы должны получать около 4700 миллиграммов калия в день. Кормящим мамам нужно 5100 миллиграммов.

Новорожденным до года: 700 миллиграммов

От 1 до 3 лет: 3000 миллиграммов

От 4 до 8 лет: 3800 миллиграммов

От 9 до 13 лет: 4500 миллиграммов

Для чего организму нужен калий

Помогает при остеопорозе. С возрастом кости людей становятся хрупкими. Употребление большого количества мяса и молочных продуктов может привести к тому, что ваш организм вырабатывает слишком много кислоты, что может привести к более быстрому ослаблению костей. Продукты, богатые калием - в основном фрукты и овощи - могут замедлить этот процесс.

Предотвращает образование камней в почках. Это маленькие твердые шарики, сделанные из минералов вашей мочи, и они могут очень повредить, если застрянут, когда попытаются выйти. Больше кислоты в вашем организме - часто благодаря диете, богатой мясом - повышает вероятность их получения. Калий помогает избавиться от кислоты, которая удерживает минералы там, где им место (в костях), и предотвращает образование болезненных камней.

Помогает мышцам работать. Чтобы мышцы работали хорошо, вам нужно ровно столько калия внутри клеток, сколько натрия снаружи. Слишком мало или слишком много того и другого может сделать ваши мышцы слабыми или заставить их сжиматься, когда вы этого не хотите.

Снижает высокое кровяное давление. Это когда кровь слишком сильно давит на стенки вен и артерий. Это может привести к инсульту, болезням сердца и сердечной недостаточности. Его часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы редко проявляются. Натрий в соли усугубляет ситуацию, но калий может помочь вам избавиться от натрия и снять напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Предотвращает инсульты. Инсульт случается, когда приток крови к части мозга ограничен или отключен, часто из-за разрыва или закупорки кровеносного сосуда. В этом может сыграть роль высокое кровяное давление. Это означает, что у вас меньше шансов заболеть, если вы будете держать это под контролем и получать необходимое количество калия. Признаки инсульта включают невнятную речь, слабость рук или опущение одной стороны лица. Если у вас есть что-либо из этого, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Где содержится калий

Бананы. В одном среднем банане содержится 422 миллиграмма калия. Съешьте один в качестве закуски или нарежьте его на хлопья. Вы даже можете испечь банановый хлеб. Только не замачивайте и не готовьте их - при этом они теряют калий.

Картофель. Средний картофель, запеченный с кожурой, содержит целых 926 миллиграммов калия. Конечно, если вы заправите его маслом и сметаной, вы можете вызвать больше проблем со здоровьем, чем может решить калий. Так что наслаждайтесь печеным картофелем, но сведите дополнительные ингредиенты к минимуму.

Чернослив. Полстакана сушеного чернослива содержит 637 миллиграммов калия, а также много клетчатки. (Если вы предпочитаете пить чернослив, то в стакане сока содержится почти столько же.) Он отлично сочетается с орехами и сыром или даже запекается в пироге - только не переусердствуйте с сахаром и жиром.

Апельсины. Средний апельсин должен дать вам около 237 миллиграммов калия, а стакан сока - около 372 миллиграммов. Они полезны для здоровья и полны витаминов и минералов, но в них также есть сахар, так что не увлекайтесь.

Помидоры. В среднем помидоре содержится около 292 миллиграммов, но как часто вы едите целый помидор? Попробуйте немного пасты маринара, чтобы получить хорошее количество: в чашке томатного пюре содержится 1065 миллиграммов, а в чашке томатной пасты - 2650 миллиграммов - это более половины вашей дневной нормы.

Фасоль. Она богата клетчаткой, содержит мало сахара и жиров, а в каждой половине стакана содержится 436 миллиграммов калия. Вы можете замочить ее на ночь, чтобы она легче переварилась. Если у вас нет на это времени, замороженные или консервированные версии тоже подойдут.

Добавки. Лучше получать калий из пищи, но он может вам понадобиться, если вы страдаете определенными заболеваниями или принимаете лекарства, из-за которых вам сложнее удерживать калий. Но будьте осторожны: слишком большое количество может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею и язву. Спросите своего врача, нужны ли вам добавки калия.

Проблемы с калием

Недостаток калия (гипокалиемия)

Если в вашем организме его недостаточно, ваши мышцы могут ослабнуть, и вы можете часто уставать. У вас также могут быть судороги или запор.

Гипокалиемия может возникнуть из-за того, что вы не получаете достаточного количества калия с пищей, но чаще всего она возникает из-за сильной рвоты или диареи, чрезмерного употребления диуретиков или слабительных средств, или злоупотребления алкоголем.

Слишком много калия (гиперкалиемия)

Младенцы, пожилые люди и люди с заболеваниями почек чаще страдают этим заболеванием. Вы можете не заметить никаких симптомов, или ваши мышцы могут быть слабыми, у вас может возникнуть нерегулярное сердцебиение или тошнота.

Вы можете получить гиперкалиемию, если принимаете определенные лекарства или если ваш организм не вырабатывает достаточное количество некоторых гормонов. Ваш врач может лечить это с помощью лекарств или, возможно, диализа - когда аппарат помогает вашим почкам очищать кровь.